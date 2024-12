“Luoghi del Cuore” del FAI: a Scicli si costituisce un comitato per sostenere la candidatura dell’ex Fornace Penna

Si è costituito a Scicli un Comitato per promuovere la candidatura della ex Fornace Penna al censimento “Luoghi del Cuore” del FAI (Fondo Ambiente Italiano), un’iniziativa che dal 2003, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, coinvolge la popolazione nella sensibilizzazione sul valore del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Il Comitato ha l’obiettivo di raccogliere firme per uno dei monumenti più simbolici del territorio e di far conoscere la ex Fornace Penna sia in Italia che all’estero.

Alessia Gambuzza, presidente di Legambiente Scicli “Kiafura” e referente del Comitato, ha dichiarato che l’iniziativa nasce per amplificare la raccolta di firme e sensibilizzare sulla storicità della Fornace, un magnifico esempio di archeologia industriale, che da troppo tempo versa in stato di abbandono. Grazie all’inizio della procedura di esproprio da parte della Regione Sicilia e ai possibili fondi pubblici, si spera di salvare la struttura dal crollo e avviare una sua riqualificazione, destinandola a scopi culturali e turistico-culturali.

Il Comitato

Il Comitato ha coinvolto numerose associazioni e scuole locali in questa importante causa, tra cui l’Associazione musicale “Busacca e Borrometi”, Legambiente Scicli “Kiafura”, Lions Club Scicli, Pro Loco Scicli, Avis Scicli, oltre ad istituti scolastici e altre realtà culturali. Insieme, sperano di far salire la Fornace Penna tra i primi posti della classifica nazionale del censimento FAI, sperando che ciò possa portare al finanziamento di un progetto per la valorizzazione del sito.

È possibile votare per la Fornace Penna sul sito del FAI tramite il link: https://fondoambiente.it/luoghi/ex-fornace-penna?ldc, oppure firmare fisicamente presso i punti di raccolta dislocati sul territorio che espongono la locandina del “Punto racconta firme FAI – Luoghi del cuore”.

Questo l’elenco delle associazioni aderenti:

Associazione “Portatori di Gioia” Associazione musicale Busacca e Borrometi Ainlu Kat Esplorambiente Associazione Kairos Associazione I Maggio Associazione Kairos Associazione Occhio vivo Skenè Coop. Solemare Triskele Avis Scicli Confeserfidi Consulta giovanile provinciale Cooperativa Agire I Love Scicli Fondazione Confeserfidi Il Giornale di Scicli Inner Wheel Scicli Istituto comprensivo “Dantoni” Istituto comprensivo “Don Milani” Istituto comprensivo “E: Vittorini” Legambiente Scicli “Kiafura” Lions Scicli Movimento culturale Brancati Plastic Free Pro Loco Scicli Futura Site Specific



