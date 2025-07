L’unità d’Italia in bici: il viaggio di Leonardo Cavazzi e Dino Naglieri in nove regioni

di Francesca Cabibbo – In bici da Comiso a Sondrio. Un viaggio di 2800 chilometri intriso di storia e di cultura. Toccheranno 9 regioni italiane in un viaggio di 35 giorni, Dino Naglieri e Leonardo Cavazzi, i due cicloturisti partiti questa mattina da Comiso per un lungo viaggio che li porterà in montagna fino a Sondrio, dove arriveranno il 10 agosto.

Dino e Leonardo sono due appassionati di bici e di viaggio: sono numerosi i viaggi compiuti anche in passato. Leonardo ha percorso in bici e in trattore l’Europa dell’est, il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti (versante California), Cuba, l’India e poi il giro d’Italia e il viaggio lungo la dorsale adriatica dell’ex Jugoslavia fino in Albania. In questo viaggio toccheranno alcuni lughi simbolo dell’unità d’Italia (Teano, Caserta, Sabaudia, Santena, dove è sepolto Cavour, Quart (da dove partì la spedizione dei Mille) e Bergamo (dove Garibaldi arruolò gran parte dei suoi Mille), alcuni luoghi della seconda guerra mondiale, nell’80 anniversario del conflitto che coinvolse l’Europa e il mondo (Anzio, Fosse Ardeatine, Via Rasella, Cassino. I due ciclisti toccheranno anche i luoghi della cultura: Roma, Firenze, Vinci (città natale di Leonardo), dello sport (il museo della bici di Gino Bartali a Firenze e il Museo della bici di Fausto coppi a Novi Ligure) e del Giubileo, con le tappe in Città del Vaticano, Viterbo (la città dei Papi), Portacomaro (dove vivono le due cugine italiane di Papa Francesco) e Sotto il Monte (cittadina natale di Giovanni XXIII).

Questa mattina il via al comune, salutati dal sindaco Maria Rita Schembari che ha consegnato loro una bandiera siciliana, un gagliardetto del comune e due piccole pubblicazioni che presentano la cittadina: al termine del viaggio Leonardo e Dino li consegneranno al sindaco di Sondrio, quale simbolo di gemellaggio e di amicizia. “Portate nel vostro viaggio un messaggio di cultura, di amicizia e di pace” ha detto Schembari. I due ciclisti nel primo pomeriggio sono arrivati a Noto. Domani è in programma l’incontro con gli amministratori di Noto e Avola, quindi la seconda tappa verso Siracusa.



