Le lune dell’astrofotografa ragusana Marcella Giulia Pace sul National Geographic

di Giovanna Patti – Una luna viola? Guarda 48 incredibili sfumature lunari”. Così inizia l’articolo della giornalista Liz Kruesi sulla composizione fotografica “Colors of the Moon” di Marcella Giulia Pace, pubblicata nel numero di febbraio del National Geographic Magazine e la cui stampa è stata donata giovedi dall’astrofotografa al Sindaco di Ragusa Peppe Cassì e all’assessore alla Cultura Clorinda Arezzo.

Chi è Marcella Giulia Pace

Marcella Giulia Pace, ragusana classe 1975, membro del noto gruppo di astrofotografi Pictores Caeli e insegnante, è riuscita a fotografare in 10 anni 48 sfumature diverse di colorazione della Luna, componendole in una spirale che è diventata a dir poco iconica e dimostrandoci come l’atmosfera terrestre influenzi la percezione dei colori degli elementi dello Spazio.

I suoi interessi

Il suo interesse per l’astronomia e i fenomeni ottici atmosferici, fotometeore in primis, l’ha portata nel tempo a creare un sito di divulgazione scientifica, www.greenflash.photo, che contiene circa 1.000 risorse di approfondimento, tra immagini e video anche molto rari, osservati in tutta Italia.

La pubblicazione sul National Geographic è l’ultimo degli importanti traguardi che questa fotografia e la sua autrice sono riuscite a raggiungere. Abbiamo chiesto alla Pace come è riuscita a raggiungere una pubblicazione così prestigiosa. “La foto “Colors of the Moon” è diventata virale grazie ai social, che ne hanno favorito la diffusione. La condivisione in modo esponenziale l’ha fatta giungere alla redazione della nota rivista internazionale. È stata poi l’autrice dell’articolo, Liz Kruesi, a contattarmi insieme ad altri membri dello staff del National Geographic per stabilire i vari aspetti dell’articolo, la cui diffusione è avvenuta sia online che in versione cartacea”.

I colori della Luna

Fino a ieri se ci avessero chiesto di che colore è la luna avremmo risposto che il suo colore varia dal grigio al bianco, senza capire fino in fondo il perché la luna nella famosa canzone di Vincenzo De Crescenzo era rossa, ma oggi grazie a Marcella Giulia Pace e alla sua composizione fotografica sappiamo che la densità dell’atmosfera terrestre altera i colori e la forma della Luna percepiti dall’occhio umano. Quindi via, sguardo all’insù, per scoprire tutti i colori della Luna.

A questo link è possibile leggere l’articolo completo del National Geographic https://www.nationalgeographic.com/science/article/photographer-marcella-giulia-pace-moon-colors