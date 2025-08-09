Luna Piena d’Agosto: lo spettacolo dorato che incanta i Monti Iblei da Ragusa

Alle 19:58 dell’8 Agosto, la luna piena d’Agosto si è sollevata all’orizzonte regalando alla città di Ragusa e ai Monti Iblei uno spettacolo che ha il sapore di eternità. Un disco dorato, perfettamente nitido, è emerso dal profilo delle colline, tingendo il cielo di sfumature calde e sospendendo il tempo per chi ha avuto la fortuna di alzare lo sguardo. Questo spettacolo astronomico ha lasciato tutti senza fiato.

L’immagine che accompagna questo racconto è stata realizzata da Gianni Tumino proprio da Ragusa, con la precisione e la passione che solo un fotografo attento può trasmettere: una Canon EOS R5 Mirrorless, obiettivo Canon RF 100-500 mm spinto fino a 1.000 mm grazie al tele extender RF 2x, diaframma a f/18, posa di 1/60 di secondo e ISO 1.600. Una scelta tecnica meticolosa, capace di catturare ogni cratere e ogni sfumatura del nostro satellite. La luna piena di Agosto a Ragusa è stata ripresa con una Canon EOS, uno spettacolo unico.

“La Luna piena di agosto, nota anche come Sturgeon Moon, è una delle più luminose dell’anno. Vederla sorgere sui Monti Iblei significa riscoprire un legame antico con il cielo, quello che da secoli guida contadini, viaggiatori e sognatori” – spiega Gianni Tumino.

Il risultato, rifinito in post-produzione con Photoshop, non è solo una fotografia, ma un frammento di poesia visiva: il perfetto incontro tra scienza e bellezza. In un’epoca in cui le notti rischiano di essere sommerse dalle luci artificiali, momenti come questo ci ricordano quanto sia prezioso il patrimonio naturale e paesaggistico che circonda Ragusa. Luna e scatto sui Monti Iblei regalano storie di Sicilia.

La prossima volta che la Luna si solleverà così imponente sull’orizzonte, fermiamoci un istante: non sarà solo un fenomeno astronomico, ma un abbraccio di luce tra cielo e terra, tra il cuore dei Monti Iblei e l’infinito. Agosto 2025 ci promette nuovi momenti di meraviglia nei cieli di Ragusa.

