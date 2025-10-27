Luminarie appese e panettoni sugli scaffali: a Ragusa è già Natale

A Ragusa il Natale sembra essere arrivato con largo anticipo. In giro per la città, le luminarie natalizie sono già appese: fili di luci e decorazioni attraversano le vie principali, incorniciano piazze e balconi, anticipando quell’atmosfera di festa che solitamente si respira a dicembre. Le luci non sono ancora accese, ma basta alzare lo sguardo per percepire l’aria natalizia che comincia a farsi strada, anche se il calendario dice tutt’altro.

E non è solo la città ad aver cambiato veste: nei supermercati sono già comparsi panettoni e pandori, come se la stagione delle feste fosse ormai dietro l’angolo. Scaffali pieni di dolci natalizi, confezioni dorate e profumi di vaniglia e canditi accompagnano la spesa quotidiana dei ragusani, che si ritrovano così a fare i conti con un’atmosfera di Natale in pieno autunno.

Un autunno che, in realtà, di autunnale ha ben poco. Le temperature restano decisamente miti: le giornate sono soleggiate, con massime che si aggirano intorno ai 25-26 gradi, e il mare di Marina di Ragusa continua ad attirare bagnanti. Solo ieri, infatti, in molti hanno approfittato del clima estivo per un tuffo fuori stagione, tra incredulità e piacere.

Il contrasto è evidente: da un lato le luminarie che preannunciano l’inverno e le feste, dall’altro il caldo che non accenna a diminuire. Un contrasto che ormai sembra essere diventato la norma. Le stagioni si accorciano, si confondono, e tutto arriva un po’ prima del previsto: l’estate si allunga, l’autunno si fa tiepido, e il Natale arriva con settimane d’anticipo.

Così, tra una passeggiata in maniche corte e uno sguardo ai primi addobbi cittadini, Ragusa vive una strana, ma affascinante, sovrapposizione di stagioni. E viene quasi naturale pensare che sì, forse davvero non esistono più le mezze stagioni, ma solo giornate che passano leggere tra sole, luci e un pizzico di anticipo natalizio. foto di Salvo Bracchitta

