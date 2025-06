L’ultimo saluto a Francesco Terranova. Il 29 giugno i funerali nel santuario dell’Immacolata

E’ arrivata a Comiso la salma di Francesco Terranova, il commercialista di Comiso trovato senza vita ieri mattina in una stanza d’albergo nell’agrigentino.

Terranova, 60 anni, si trovava nella zona di Agrigento per lavoro. Era revisore dei conti, incaricato in alcuni comuni dell’agrigentino e del trapanese. Mercoledì sera aveva preso alloggio in un albergo di San Giovanni Gemini, nell’entroterra agrigentino. Era da solo, come spesso gli accadeva e ieri mattina non era sceso per la colazione. Lo hanno trovato, i camerieri dell’albergo quando si sono recati nella stanza.

Pare che il decesso sia da far risalire alle prime ore della mattina. Francesco avrebbe mandato qualche messaggio attraverso le piattaforme social intorno alle 7 del mattino. Il medico legale ha accertato che il decesso è dovuto a cause naturali ed è stata autorizzata la restituzione della salma ai familiari.

A Comiso la camera ardente è allestita presso la Casa del Commiato Eden, in via San Biagio. I funerali si svolgeranno domenica 29 giugno nel santuario di San Francesco all’Immacolata alle 10,30.

La notizia del decesso di Francesco Terranova si è diffusa rapidamente in città suscitando dolore e cordoglio.

Francesco Terranova era tesserato per Fratelli d’Italia, componente del circolo di Vittoria. Tra i messaggi di cordoglio, quello del senatore Salvo Sallemi. “Quando ti lascia improvvisamente una persona così poliedrica – scrive Sallemi – piena di entusiasmo, di vita, di voglia di scoprire il mondo spesso a morsi e a spallate, è sempre un grande dolore. Francesco Terranova è stato un amico affettuoso che ci ha fatto sempre sentire la sua vicinanza. Lo ricordo ai comizi per la nostra splendida campagna elettorale del 2016 che ci consegnò l’onore di amministrare Vittoria; lo ricordo sempre vicino nei momenti difficili e anche in quelli lieti con i recenti successi e le affermazioni non facendoci mancare il suo sostegno e il suo entusiasmo. Francesco era un tesserato di Fratelli d’Italia del circolo di Vittoria ed era sempre un grande piacere confrontarci. Era un uomo che amava la sua terra e sapeva mettersi al servizio delle istituzioni”.

L’assessore comisano Dante Di Trapani commenta: “Comisano, ma tesserato a Vittoria, in perfetto stile con l’eclettismo del tuo personaggio. Non eri nato revisore dei conti, ma ne hai scoperto quella vocazione che ti ha portato a girare la Sicilia, sentendoti pienamente cittadino di ogni comune tra i quali meandri – difficili meandri – finanziari ti districavi con accorata passione. Sui generis, indubbiamente. Quanto ci hai fatto faticare appresso ai tuoi post, Fra! Quante volte avremmo voluto staccarti la connessione per non farti scrivere una parola oltre! Ma quante volte ci siamo detti, poi, che “Ciccio è fatto così, prendere o lasciare!”. Prendere! Come abbiamo preso la tua amicizia ed il tuo stravagante, grande modo di volerci tanto bene. Ultimamente, eravamo dirimpettai di studio. Ci siamo visti troppo poco. Non si trova mai il tempo per le cose importanti, quando non si ha piena coscienza che i giorni stanno fuggendo via. E così, in un attimo, hai raccolto le tue cose, ti sei voltato e, tenendo un ipad sottobraccio, ciondolando, sei andato oltre”.

