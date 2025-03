L’ultimo commosso saluto a Gianni Cavalieri e alla sua grande umanità. Donati gli organi

L’ultimo commosso saluto a Gianni Cavalieri, l’imprenditore ragusano da anni impegnato nella Distribuzione alimentare, con una carriera importante che l’ha portato, negli ultimi due anni, alla presidenza nazionale di Despar Italia. Stamani in cattedrale a Ragusa, durante il funerale, si è voluto rendere omaggio a un uomo che, con il suo sorriso contagioso e la sua grande umanità, ha saputo lasciare un segno profondo in chiunque abbia avuto modo di incrociarlo.

Il rito funebre è stato celebrato dal Priore del Carmine di Ragusa, Padre Gianni Iacono, che ha ricordato Gianni Cavalieri come un amico e un fratello, sottolineando il suo instancabile impegno fino a pochi giorni fa nel dirigere un’azienda al servizio della collettività, e come esempio di valori umani e di leadership autentica.

Con la sua verve e il suo sottile senso dell’umorismo, Gianni era capace di essere determinato quando necessario, ma anche di offrire conforto e un incoraggiante gesto di amicizia al momento giusto. La sua capacità di accogliere e offrire critiche costruttive, suggerendo sempre modi per migliorare e crescere, è stata fonte d’ispirazione per colleghi e amici. Una grande umanità dimostrata anche nella scelta, compiuta assieme alla famiglia, di procedere alla donazione degli organi per dare nuova vita.

Gianni Cavalieri non è stato soltanto un presidente e imprenditore di spicco, ma anche un instancabile promotore dei valori scout, fondatore del gruppo Agisci 2, che ha saputo trasmettere il senso di appartenenza e la dedizione al prossimo.



Non meno significativo è il suo contributo nel mondo imprenditoriale, dove, insieme ad altri soci, ha fondato il Gruppo Ergon. Sotto la sua guida, il gruppo è divenuto uno dei pilastri della distribuzione alimentare nel Sud Italia, segnando la storia del settore con innovazione e determinazione.

Le parole che hanno accompagnato questo commosso addio hanno sottolineato il valore umano e professionale di Gianni Cavalieri. Come recita uno dei necrologi, quello dei soci, dei componenti del consiglio d’amministrazione, dei sindaci e di tutto il personale di Syneos e Ergon: “La Sua mancanza ci lascia sgomenti e costernati. Su tutto vogliamo ricordare il suo valore umano, la sua intelligenza e visione, le sue doti di imprenditore solido, tenace ed innovativo, che lo hanno reso artefice e fautore dello sviluppo aziendale ed hanno segnato la storia della distribuzione commerciale siciliana e nazionale”.

© Riproduzione riservata