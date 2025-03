Addio a Gianni Cavalieri, presidente di Despar Italia, imprenditore ragusano della distribuzione alimentare

Si è spento a Catania Gianni Cavalieri, 69 anni, presidente di Despar Italia. Cavalieri è stato uno degli imprenditori più noti della provincia di Ragusa e della Sicilia che ha operato da decenni nel settore della distribuzione alimentare, in passato coordinatore dei gruppi Medial ed Ergon.

La nomina alla guida di Despar in Italia è arrivata nel dicembre 2022. Fino a quel momento ne era stato il vicepresidente. Ad affiancarlo, nel ruolo di vicepresidente, è stato Paul Klotz, che lo aveva preceduto come presidente nel periodo 2016 – 2022.

Despar Italia è il consorzio che riunisce sotto il marchio Despar 6 aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati ed è presente in 17 regioni italiane con 1.374 punti vendita a insegna Despar.

Gianni Cavalieri ha acusato un malore sabato scorso, mentre si trovava nel giardino della propria abitazione. Subito soccorso era stato trasferito con urgenza a Catania, dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico. Le sue condizioni si sono aggravate.

La nota ufficiale di Ergon

“Gianni Cavalieri, Presidente di Despar Italia e di Syneos, è prematuramente venuto a mancare ieri. Imprenditore di grande visione e figura chiave nella Distribuzione, Gianni Cavalieri ha condotto con successo per anni Ergon, società concessionaria dei marchi Despar, Eurospar, Interspar, Altasfera e proprietaria del marchio Ard Discount. Sotto la sua presidenza, Ergon è entrata a far parte del Consorzio Despar Italia, rafforzando l’insegna nel Sud Italia e ampliandone la rete commerciale. Nel 2022 è stato nominato Presidente di Despar Italia, assumendo un ruolo strategico per la crescita del brand a livello nazionale. Gianni Cavalieri ha rappresentato una guida e un modello per tutti coloro che hanno lavorato con lui. Con la sua passione e la capacità di trasferire conoscenze ed esperienza, ha contribuito alla crescita professionale e personale dei collaboratori. L’intera azienda si stringe al lutto dei familiari”.

