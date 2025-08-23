Luca Savasta al Modica Calcio: il bomber torna in rossoblù

Il Modica Calcio accoglie di nuovo un protagonista assoluto della sua storia recente: Luca Savasta è ufficialmente tornato in rossoblù. L’attaccante palermitano, già capocannoniere due stagioni fa con la maglia della Contea, è pronto a far esplodere di gioia la curva modicana in vista della nuova stagione.

Luca Savasta Modica: un ritorno atteso dai tifosi

La città non ha mai dimenticato Savasta, uomo spogliatoio e rapace d’area, capace di lasciare un segno indelebile dentro e fuori dal campo. Il suo ritorno rappresenta una scelta precisa: dare al tecnico Raciti un attaccante di peso, in grado di incidere subito nel gioco offensivo.

Dopo il Gela, Luca Savasta di nuovo a Modica

Nella scorsa stagione Savasta ha vestito la maglia del Gela, risultando decisivo nei playoff. Con una doppietta nella gara di ritorno ha regalato ai delfini la promozione in Serie D. Ora, chiusa quell’esperienza, il bomber è pronto a rimettersi al centro del progetto modicano.

Luca Savasta Modica: il bomber per il tecnico Raciti

Il tecnico Raciti lo ha voluto con forza, preferendo aspettare il “colpo grosso” piuttosto che puntare su acquisti affrettati. Una scommessa che la società ha deciso di sposare, puntando sul carisma e sulla fame di gol di Savasta per trascinare la squadra.

Savasta e il legame con la curva rossoblù

Con un nuovo stadio e una nuova stagione alle porte, l’entusiasmo cresce. Una cosa però non cambierà: l’urlo dei tifosi al gol del loro bomber. Il legame tra Luca Savasta e Modica è vivo e più forte che mai, pronto a riaccendere la passione rossoblù.

© Riproduzione riservata