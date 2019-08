Luca Melilli e Franco Cannata curano gli allestimenti del compleanno di Diletta Leotta. FOTO - Ragusa Oggi

Luca Melilli e Franco Cannata curano gli allestimenti del compleanno di Diletta Leotta. FOTO

Hanno apposto la loro firma, ancora una volta, su una festa esclusiva e intensamente vissuta, contribuendo a far parlare ancora di Sicilia e di territorio su scala nazionale.

Stiamo parlando di Luca Melilli e Franco Cannata a cui va il merito di aver concretizzato l’idea di allestire una location tipica di chi vive in Sicilia, dentro il folklore e la bellezza delle tradizioni siciliane, in occasione del 28esimo compleanno della conduttrice televisiva Diletta Leotta, festeggiato in questi giorni, nella sua abitazione di Catania.

Dopo i party raffinati e ricercati per Oliver Stone, Gina Lollobrigida e tutte le iniziative realizzate da Tiziana Rocca nella splendida cornice di Taormina, solo per citare gli eventi di questa estate, i ‘big dei matrimoni’ hanno nuovamente ricreato il fantastico e l’eleganza in occasione del compleanno di Diletta Leotta.

“Stupire i tantissimi amici e ospiti di Diletta Leotta, catapultandoli nella sicilianità più autentica. Questo l’input che ci è stato dato dalla festeggiata e che noi, a modo nostro, abbiamo interpretato e reso reale – così il planner Luca Melilli – Tutto ha avuto un fil rouge di ricercatezza e stile in chiave sicula. Dunque teste di moro sistemate ovunque con all’interno composizioni floreali, lampade a luce soffusa per creare atmosfera, luminarie tipiche delle feste patronali ed ancora bancarelle quali postazioni per il food, anch’esso tipicamente ed esclusivamente siciliano. A tal proposito è stato intendimento mio e di Franco Cannata coinvolgere Ortensia Prestipino che ha curato il catering non lasciando nulla al caso sia nel food che nel beverage.

Tra le tante chicche anche la postazione riservata al tamarindo, una delle tipiche bevande catanesi che si degusta, in piena estate, nei chioschetti, per dissetarsi. Allestimenti e due spettacoli esclusivamente legati al folklore della nostra terra sono stati una degna cornice per far immergere i tantissimi ospiti di Diletta Leotta nel nostro gusto, tutto siciliano, di vivere le feste e i momenti dedicati al divertimento. Sapori, odori, colori – ha proseguito Luca Melilli – sono stati declinati rispettando l’unicità del momento quale omaggio alla nostra terra. Nonostante Diletta per impegni professionali viva al Nord Italia, ha voluto che la festa per il suo 28esimo compleanno fosse celebrata a casa sua, nella sua Sicilia, regalando un condensato di essa ai tantissimi amici che sono stati presenti”.

Decisamente emozionante anche il taglio della torta e la torta stessa che, nella parte esterna, è stata interamente decorata dal team guidato da Luca Melilli e Franco Cannata, anche in questo caso con il tema Sicilia in primo piano.

Prosegue dunque la fortissima connotazione di stile e di studio che i planner Melilli e Cannata continuano a ‘disegnare’ per ciascun evento in cui vengono scelti, rendendolo unico e di grandissima eleganza.

Il 2019 ha visto entrambi i planner in primo piano in tantissimi eventi privati proprio per la ricercatezza del loro stile che rende luoghi e momenti essenziali e di grande impatto visivo e di charme!