Loredana Alfano, morta dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Asp avvia indagine interna

A disporre l’indagine interna è stata la direzione generale dell’Azienda sanitaria nell’intento di accertare eventuali criticità che si sarebbero presentate dopo l’intervento cui la donna, 50 anni, è stata sottoposta in ospedale a Ragusa, al Giovanni Paolo II. Sottoposta ad intervento in laparoscopia per la rimozione di un polipo allo stomaco lo scorso 9 febbraio, Loredana Alfano, sposata e madre di tre figli, è stata dimessa lo scorso 17 febbraio dopo un delicato decorso post operatorio. Il decesso nella tarda serata di ieri nella sua abitazione di Sampieri. Il cadavere attualmente è custodito all’obitorio del Cimitero di Scicli dove è stato già sottoposto ad una prima ricognizione cadaverica da parte del medico necroscopico. Al momento è a disposizione dell’autorità giudiziaria dopo la segnalazione fatta dai familiari ai carabinieri nel tentativo di capire motivi e cause del decesso.

Due sono le indagini per accertare le cause della morte.

Una viene svolta dalle forze di polizia e della magistratura, dopo la segnalazione da parte della famiglia della sventurata ed una è in corso di svolgimento su disposizione della direzione dell’azienda sanitaria di Ragusa con lo studio della storia clinica della donna dal momento del ricovero al momento delle dimissioni. E successivamente del decesso avvenuto un giorno dopo aver lasciato l’ospedale.

Due comunità sotto shock per la morte di Loredana Alfano.

Una è quella di Scicli ed una è quella di Modica, in entrambe le città la professionista era molto conosciuta e nota per le sue grandi capacità di estetista; a lei amiche e clienti si affidavano per la serietà e per la professionalità con cui operava. Nelle prossime ore si attende la decisione della magistratura su un eventuale esame autoptico sul corpo della donna che potrebbe essere disposto nelle prossime ore.

© Riproduzione riservata