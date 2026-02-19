Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Sampieri: muore prematuramente Loredana Alfano, titolare di un centro estetico
19 Feb 2026 10:43
La comunità di Sampieri si è svegliata con una notizia che ha lasciato incredulità e dolore: la morte improvvisa di Loredana Alfano, modicana, cinquantaduenne, molto conosciuta nella borgata marinara per la sua attività di estetista e per la storia familiare legata a una storica macelleria che, tra gli anni Ottanta e Novanta, era punto di riferimento tra Scicli e Modica.
Secondo quanto è emerso, la donna era stata sottoposta nei giorni scorsi a un intervento di routine. Il decesso è avvenuto in circostanze che restano ancora da chiarire.
La notizia si è diffusa rapidamente tra Sampieri, Scicli e Modica, dove Loredana, titolare del centro estetico Beauty Progress, era conosciuta e stimata. In tanti la ricordano come una persona solare, profondamente radicata nella vita quotidiana del paese. Lascia il marito e tre figlie. La salma della signora si trova nell’obitorio del cimitero di Scicli in attesa che il magistrato decida se disporre l’autopsia. Sono stati i familiari della donna a rivolgersi ai Carabinieri chiedendo che venga fatta luce sul decesso sopravvenuto nella casa di Sampieri.
© Riproduzione riservata