Sampieri: muore prematuramente Loredana Alfano, titolare di un centro estetico

La comunità di Sampieri si è svegliata con una notizia che ha lasciato incredulità e dolore: la morte improvvisa di Loredana Alfano, modicana, cinquantaduenne, molto conosciuta nella borgata marinara per la sua attività di estetista e per la storia familiare legata a una storica macelleria che, tra gli anni Ottanta e Novanta, era punto di riferimento tra Scicli e Modica.

Secondo quanto è emerso, la donna era stata sottoposta nei giorni scorsi a un intervento di routine. Il decesso è avvenuto in circostanze che restano ancora da chiarire.

La notizia si è diffusa rapidamente tra Sampieri, Scicli e Modica, dove Loredana, titolare del centro estetico Beauty Progress, era conosciuta e stimata. In tanti la ricordano come una persona solare, profondamente radicata nella vita quotidiana del paese. Lascia il marito e tre figlie. La salma della signora si trova nell’obitorio del cimitero di Scicli in attesa che il magistrato decida se disporre l’autopsia. Sono stati i familiari della donna a rivolgersi ai Carabinieri chiedendo che venga fatta luce sul decesso sopravvenuto nella casa di Sampieri.

