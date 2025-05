Lo spettacolo della natura: la pernice di mare nei pantani Cuba e Longarini

La pernice di mare è in movimento con il suo processo di migrazione che la porta sulla rotta Africa – Italia. Nei mesi fra agosto ed ottobre migra verso i territori di svernamento in Africa a Sud del Sahara mentre nei mesi fra aprile e maggio ritorna nei luoghi della sua nidificazione. In questo mese di maggio le pernici di mare arrivate nei pantani Cuba e Longarini, si cominciano a vedere trasmettendo quel fascino proprio dell’uccello migratorio. La Fondazione pro diversità, che ha fatto rinascere il territorio sud-orientale al confine fra Ispica e Pachino dove insistono le aree lacustre, lavora con progetti di “accoglienza” dei flussi migratori non comuni. Da giorni le pernici di mare si presentano in tutta la loro eleganza. I pantani Cuba e Longarini sono fra i pochi che si contano in tutta la penisola dopo un forte declino a livello nazionale. Declino che sta portando all’assenza di luoghi forieri alla nidificazione. Da un primo censimento, risalente ai giorni scorsi, sono stati contati fino a 16 individui di Pernice di mare al Pantano Longarini ed alcuni di loro sembrano proprio voler nidificare sulle isolette che la Fondazione ha realizzato al centro del pantano. Lo spettacolo sta proprio nella loro presenza su questi piccoli isolotti al centro del pantano.

Le pernici di mare sono uccelli principalmente migratori e sono specie protette.

Migrazione fra l’Africa e l’Europa che comincia ad essere a rischio per la mancanza di luoghi adatti alla nidificazione. Esiste anche la pernice rossa che è presente in Italia sia sugli Appennini settentrionali che nelle isole d’Elba, Pianosa e Capraia mentre la pernice bianca, tipica delle Alpi, è presente soprattutto nelle regioni di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Nidifica in piccole colonie o a coppie isolate nelle pianure a prateria ed a steppa caratterizzate da elevate temperature estive. Specie a rischio: non solo stanno scomparendo gli ambienti per la nidificazione ma sta aumentando l’utilizzo di insetticidi in agricoltura anche nelle aree di svernamento subsahariane. E’ particolarmente protetta la pernice di mare attraverso accordi, leggi e convenzioni internazionali e nazionali.

Foto: Fondazione Pro Biodiversità

© Riproduzione riservata