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Lo scultore scoglittiese Sebastiano Messina espone a “Le Vie dei Tesori” a Caltanissetta
08 Ott 2026 10:45
Lo scultore scoglittiese Sebastiano Messina partecipa alla decima edizione de “Le Vie dei Tesori” a Caltanissetta. Messina espone a “Palazzo Giordano” di Caltanissetta, prestigiosa dimora nobiliare che è stata a lungo sede della Banca d’Italia.
La mostra si svilupperà lungo tre week-end, da sabato 10 a domenica 28 ottobre e interesserà quindici luoghi importanti della città, alcuni noti, altri meno noti. Palazzo Giordano sarà aperto per la mostra di Sebastiano Messina. In programma visite ai monumenti, laboratori e spettacoli.
Sebastiano Messina è autore, a Scoglitti, del Monumento del Pescatore, realizzato in memoria del padre scomparso e che si trova nella piazzetta adiacente il porto.
(foto da fb: “Scoglitti nel cjuore per sempre”)
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