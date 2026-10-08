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Lo scultore scoglittiese Sebastiano Messina espone a “Le Vie dei Tesori” a Caltanissetta

Lo scultore scoglittiese Sebastiano Messina espone a “Le Vie dei Tesori” a Caltanissetta

08 Ott 2026 10:45
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Lo scultore scoglittiese Sebastiano Messina partecipa alla decima edizione de “Le Vie dei Tesori” a Caltanissetta. Messina espone a “Palazzo Giordano” di Caltanissetta, prestigiosa dimora nobiliare che è stata a lungo sede della Banca d’Italia.

La mostra si svilupperà lungo tre week-end, da sabato 10 a domenica 28 ottobre e interesserà quindici luoghi importanti della città, alcuni noti, altri meno noti. Palazzo Giordano sarà aperto per la mostra di Sebastiano Messina. In programma visite ai monumenti, laboratori e spettacoli.

Sebastiano Messina è autore, a Scoglitti, del Monumento del Pescatore, realizzato in memoria del padre scomparso e che si trova nella piazzetta adiacente il porto.

(foto da fb: “Scoglitti nel cjuore per sempre”)

© Riproduzione riservata

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Francesca Cabibbo
Giornalista, laureata in Scienze Politiche, collabora con il Giornale di Sicilia, agenzia Ansa e il giornale on line Ragusa Oggi. Ha lavorato con la trasmissione Rai “Storie vere – Storie Italiane”. Ha lavorato nelle emittenti televisive Telecittà Val d’Ippari, 20sicilia e Videouno. Ha insegnato lingua italiana a Malta. Nel 2009 ha ricevuto il “Premio giornalistico Angelo Campo”, assegnato dal Panathlon Club di Ragusa e dalla Provincia Regionale di Ragusa.