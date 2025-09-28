Lo Scicli sconfitto in casa dal Serradifalco nella prima giornata del campionato di Promozione, girone D

Il finale di 4-2 rende amaro l’esordio per i ragazzi del nuovo tecnico Carmelo Giglio. La gara iniziata in ritardo a causa del maltempo è stata condizionata dal terreno di gioco del “Ciccio Scapellato” al limite della praticabilità. E’ stata una partita a tratti ben giocata dai locali: è stata però condizionata da due clamorosi errori difensivi il primo del bravo portiere Bonincontro che ha commesso un infortunio tecnico nel gol dello svantaggio ed il secondo del difensore Adamo che, leggendo male una palla filtrante in area, ha permesso all’attaccante di raddoppiare dopo soli 20 minuti.

E’ stata un gara tutta in salita per uno Scicli giovane che ha schierato cinque fuoriquota in campo.

Una partita in salita ed a tratti anche nervosa durante la quale sono piovuti alcuni cartellini. Lo Scicli, con un centrocampo forte, ha provato diverse giocate nelle fasce con Riela e Massari tra i migliori in campo nella gara con il Serradifalco. I cremisi hanno accorciato le distanze del 2-0 allo scadere del primo tempo con Battaglia. Nella ripresa un altro errore difensivo ha condannato lo Scicli a subire la terza rete (tripletta di Rizzo) e subito dopo un minuto la quarta con D’onofrio. A dieci minuti dal termine il neo entrato Vindigni su rigore fissa il finale sul 4 a 2 per gli ospiti. ” Non ci siamo esaltati per la vittoria in coppa di sabato e non dobbiamo demoralizzarci per questa sconfitta – ha commentato il direttore sportivo Peppe Riela – siamo una squadra giovane che deve maturare esperienza. Non dobbiamo dimenticare che contro il Serradifalco in campo sette undicesimi erano esordienti in Promozione e cinque erano i fuoriquota in campo. Dobbiamo lavorare ed il mister Carmelo Giglio è la persona giusta per dare crescere questi calciatori”.

Mercoledì lo Scicli và a Modica per la gara di ritorno di Coppa Italia contro il Frigintini. Domenica prossima la seconda giornata del campionato di Promozione girone D porterà i cremisi a Priolo.



