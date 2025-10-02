Lo Scicli eliminato dalla Coppa Italia ai rigori dal Frigintini

Il Frigintini pareggia la rete dell’andata nei tempi regolamentari e alla lotteria dei rigori e si aggiudica la qualificazione grazie al portiere Modicano che para i rigori di Vindigni e Zisa.

Il Frigintini ha meritato nel complesso la qualificazione, giocando soprattutto un buon primo tempo contro uno Scicli che sembrava rimasto negli spogliatoi. Un clamoroso errore del portiere cremisi Fidone che si fa scappare dalle mani un tiro velleitario spiana la strada al Frigintini che addirittura potrebbe raddoppiare in un paio di occasioni. Buona prova del neo acquisto Matteo Fusca che fa sentire la sua importante presenza a centrocampo e nel finale si piazza anche al centro della difesa per l’infortunio di Bongiardina. Lo Scicli prova a reagire solo negli ultimi venti minuti grazie agli ingressi di Zisa e Massari che vivacizzano l’attacco cremisi. Proprio Massari va vicino alla rete con un gran tiro da fuori area che sfiora di poco la traversa e all’ultimo secondo dopo una serpentina in area e un tiro repentino ma solo un miracolo del portiere del Frigintini salva la porta modicana e rimanda tutto alla lotteria dei rigori. Per lo Scicli segnano dal dischetto Spitale, Fusca e Massari mentre Vindigni e Zisa purtroppo si fanno neutralizzare i loro tiri.

Adesso grande concentrazione per la gara di domenica prossima quando lo Scicli farà visita al forte Priolo. Una gara difficile per i cremisi che guardano con fiducia al futuro e che, ora, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia si concentreranno interamente alle gare di Campionato, nella Promozione girone D in cui militano.

