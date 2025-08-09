Lo Scicli calcio in raduno il prossimo 21 agosto al Polivalente. Si parte con la preparazione per il campionato di Promozione

Uno Scicli calcio che è tornato nelle mani degli sciclitani lasciandosi dietro la parentesi della dirigenza Occhipinti alla quale si deve dare atto di avere tenuto all’impiedi una struttura calcistica con tanto di afflato agonistico nella passata stagione. Alla precedente dirigenza di Franco Occhipinti, direttore sportivo Saro Scollo, lo Scicli deve molto: deve la caparbietà con cui ha mantenuto la presenza nel campionato di Promozione della scorsa stagione; deve la scelta di pedine giovani che hanno fatto conoscere il loro valore sul campo e che si sono ben amalgamato con il precedente organico rimasto in sella; deve il mantenimento economico (particolare non indifferente per la serenità degli spogliatoi) dei giocatori che non hanno mai saltato un mensile; deve la forza emotiva, mentale ed economica che ha accompagnato la dirigenza Occhipinti che, sul suo cammino, non ha sempre incontrato i favori della tifoseria. Come si suol dire quando si è davanti a persone di buona volontà: non si sono arresi ed hanno portato il carico societario fino alla fine del campionato di Promozione 2024-2025.

Ora lo Scicli è atteso alla stagione 2025-2026. La dirigenza del passato pre-Occhipinti affidata oggi alla presidente di Bartolo Alecci ha ripreso le redini ed usa il termine “costruire”.

“Serietà, organizzazione e ambizione saranno i punti cardini della nuova rinascita dello Scicli – sono le parole del direttore generale della società Peppe Puglisi – la rinascita dello Scicli si sta costruendo passo dopo passo, con idee chiare e tanta passione, affidandosi a tanti professionisti e non che hanno a cuore la prima squadra del paese. E l’obiettivo resta sempre lo stesso: crescere, dentro e fuori dal campo. Una squadra rinnovata che poggia le sue fondamenta su alcune conferme importanti rispetto alla passata stagione, ma che guarda al futuro con fiducia e nuove energie grazie all’arrivo di giovani promettenti, inseriti in un progetto a medio-lungo termine”. Il presidente Bartolo Alecci parla di mercato: “abbiamo cercato di migliorare quello che nella passata stagione non è stato funzionante al cento per cento – afferma Alecci – la dirigenza ha fatto un buon lavoro e vorrei che tutti noi ci divertissimo nel fare un bel percorso, levandoci qualche bella soddisfazione. Il primo passo sarà il raduno fissato per il 21 agosto al Polivalente”. Dal 21 agosto in poi la preparazione: “inizierà ufficialmente la preparazione in vista del nuovo campionato. – conclude Peppe Puglisi – lo Scicli nei prossimi mesi si servirà di tre ingredienti indispensabili nell’intento di volere raggiungere importanti traguardi: voglia di crescere, volontà di fare gruppo e fiducia nel progetto”.



