Lite in piazza tra politici a Vittoria

di Francesca Cabibbo – Lite in piazza per due consiglieri comunali vittoriesi. Sono volati insulti e parole grosse nel pomeriggio di oggi a Vittoria, tra Marco Greco, capogruppo della Democrazia Cristiana e Giuseppe Nicastro, consigliere del PD e componente della giunta Aiello come assessore ai Lavori pubblici. E accaduto intorno alle 17,30 in piazza Italia dove era in programma un comizio del PD sul referendum del 22-23 marzo. Quando il comizio stava per cominciare è arrivato in auto Marco Greco. Greco, che poco prima, alle 16, aveva partecipato alla riunione della commissione congiunta “Assetto e territorio” e “Affari generali”, ha accusato Nicastro di avere disertato la seduta della commissione (a cui avevano preso parte i dirigenti Rosario Cultrone ed Elio Cicciarella, ma mancava il rappresentante politico, appunto l’assessore Nicastro, impegnato per motivi familiari. Greco ha attaccato pesantemente Nicastro, mettendo in discussione anche il suo ruolo politico e amministrativo. I due non sono venuti alle mani per la presenza di altre persone che hanno cercato di placare gli animi. Una nota particolare: entrambi sono esponenti della maggioranza che sostiene il sindaco Aiello. Nicastro e stato eletto nelle fila del PD (partito di cui e stato anche segretario cittadino), mentre Greco, che proveniva da Forza Italia, nel 2021 venne eletto nella lista “Aiello sindaco”. Un anno fa, insieme ad altri quattro consiglieri, e transitato alla DC, con una posizione anomala rispetto al panorama politico siciliano. I cinque consiglieri DC hanno comunque votato tutti gli atti amministrativi di rilievo portati in aula dalla giunta Aiello.



