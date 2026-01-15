Lite degenerata a Ragusa, Carabinieri intervengono e arrestano convivente violento

Continuava a vessare la compagna anche in presenza dei figli e per questo è stato arrestato. Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa ha permesso l’arresto in flagranza di un uomo di 29 anni, di origini albanesi, accusato di maltrattamenti in famiglia. La vicenda si è svolta all’interno di un’abitazione della città iblea, dove la coppia conviveva insieme ai figli della donna.

Secondo quanto ricostruito, l’ennesima lite tra i due conviventi è iniziata con un’aggressione verbale per futili motivi e si è rapidamente trasformata in violenza fisica, con colpi al volto e alle braccia della donna. La situazione era già nota alle forze dell’ordine, che nei giorni precedenti erano già intervenute presso l’abitazione a seguito di segnalazioni, anche da parte dei figli minorenni della vittima.

La svolta è arrivata grazie a una chiamata al numero di emergenza 112, nella quale si percepiva chiaramente la forte apprensione di una bambina testimone della scena. I Carabinieri sono giunti immediatamente sul posto, hanno allontanato l’uomo dalla compagna e hanno raccolto le prime evidenze dell’aggressione.

Data l’abitualità dei comportamenti violenti dell’uomo e la gravità dei fatti accertati, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato. L’indagato è stato trasferito al carcere del capoluogo ibleo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La sua posizione sarà vagliata in sede giudiziaria secondo quanto previsto dalla legge.

