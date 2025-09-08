Liste d’attesa infinite: la Regione invia una squadra speciale negli ospedali siciliani

Un calendario fitto che toccherà, di tappa in tappa, le realtà sanitarie siciliane per mettere un punto fermo sulle liste di attesa. La Regione, proprio con questa finalità, ha composto una “squadra” di otto professionisti, fra medici e dirigenti, che dovranno ispezionare gli ospedali, individuare carenze, accertare check list ed alla fine redigere un report da consegnare al Ruas, il responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria. Secondo quanto scrive oggi il Giornale di Sicilia, l’attività ispettiva partirà da Palermo per toccare l’intera isola. Il 12 settembre sarà la volta dell’Asp di Agrigento, il 15 settembre dell’Asp di Palermo, il 16 settembre il Policlino Giaccone; all’Asp di Trapani è attesa il 19 settembre, il 22 settembre in quella di Caltanissetta, il 23 settembre ad Enna, il 25 settembre al Policlinico di Messina ed al Papardo, tra il 25 ed il 26 al Bonino Pulejo di Messina, La task force sarà poi a Siracusa il 29 settembre per arrivare a Ragusa il 30 dello stesso e mese ed il 2 ottobre all’Asp di Catania ed all’Arnas Garibaldi. Il problema delle liste di attesa nell’ambito della sanità pubblica sono un serio problema. Molte persone, visti i tempi lunghi in cui incappano, decidono di “abbandonare” la strada della protesta o dell’attesa nel tempo per ricorrere al privato. Un cambio di rotta è necessario e la Regione lo ha capito in pieno avviando una nuova stagione che dovrebbe portare a nuovi percorsi utili a smaltire le liste di attesa di ciascuna realtà sanitaria.





