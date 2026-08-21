È morta a soli quattro anni, a Palermo, per una sospetta difterite, una malattia che in Italia è ormai rarissima e che non causava una vittima da oltre trent’anni. La bambina, Anna Rosa, non era stata vaccinata. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare […]
L’impianto sportivo di Donnalucata concesso al Comune in via temporanea dal Libero Consorzio
21 Ago 2026 12:13
L’accordo con il LCC di Ragusa ha il carattere di temporaneità e l’utilizzo comprende, nei limiti della disponibilità e delle caratteristiche dell’impianto, il campo di calcio a undici e le relative pertinenze funzionali alle attività sportive. Concluso l’accordo l’effettivo avvio dell’utilizzo è subordinato alla verifica delle condizioni tecniche, di sicurezza e autorizzative necessarie messa su carta con apposito verbale di consegna e ricognizione dello stato dei luoghi.
Il Comune di Scicli provvederà, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili, agli interventi necessari per rendere l’impianto funzionale all’utilizzo temporaneo: verranno effettuati interventi quali la sistemazione, il livellamento ed il rifacimento del rettangolo di gioco. E poi ancora la manutenzione dell’impianto elettrico di illuminazione, dell’impianto idrico di irrigazione, l’installazione delle panchine; e delle reti parapalloni. Il Comune non avrà diritto a rimborso, indennizzo o compenso per gli interventi eseguiti mentre gli interventi di manutenzione straordinaria strutturale non direttamente connessi agli interventi autorizzati e posti a carico del Comune restano di competenza del Libero Consorzio comunale. Attualmente l’impianto risulta attualmente utilizzato e affidato in gestione all’A.S.D. Libertas Olimpyc Scicli.
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