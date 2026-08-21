È morta a soli quattro anni, a Palermo, per una sospetta difterite, una malattia che in Italia è ormai rarissima e che non causava una vittima da oltre trent’anni. La bambina, Anna Rosa, non era stata vaccinata. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare […]
Tolleranza zero contro i rifiuti a Ispica, il sindaco avvisa: “Le telecamere sono già in azione”
21 Ago 2026 09:08
Dopo lo scempio di via della Malva, dove appena quattro ore dopo una bonifica l’area è tornata a essere invasa dai rifiuti, l’Amministrazione comunale di Ispica alza il livello della sfida contro gli incivili.
E il messaggio che arriva oggi dal sindaco Pierenzo Muraglie è netto: non ci saranno più sconti per chi abbandona i rifiuti.
L’episodio, raccontato ieri sera da RagusaOggi, ha dell’incredibile: una zona di via della Malva appena ripulita è stata nuovamente deturpata nel giro di pochissime ore. Ingombranti, plastica, e altri materiali da risulta, sono tornati ad accumularsi, vanificando il lavoro di bonifica e facendo ricadere ancora una volta sulla collettività i costi dell’inciviltà.
Ora l’Amministrazione passa dalle parole ai fatti.
“Così come preannunciato dall’Assessore Salvatore Milana non faremo più sconti a nessuno, prevedendo, ove possibile, anche la confisca del mezzo per chi scarica i rifiuti”.
È questo il cuore del nuovo avvertimento rivolto ai trasgressori. Non soltanto la rimozione dei rifiuti dopo l’abbandono, dunque, ma l’obiettivo di individuare chi sporca, sanzionarlo e colpire anche il mezzo utilizzato, nei casi in cui la normativa lo consenta.
E soprattutto c’è un elemento che l’Amministrazione mette in primo piano: le telecamere sono in azione.
Un avvertimento che cambia il tono della battaglia contro le discariche abusive. Chi pensa di poter raggiungere una zona periferica, scaricare sacchi o materiali e andarsene indisturbato dovrà fare i conti con i sistemi di videosorveglianza e con controlli che, nelle intenzioni del Comune, dovranno diventare sempre più incisivi.
Intanto questa mattina le operazioni di pulizia e ripristino stanno interessando viale Kennedy.
© Riproduzione riservata