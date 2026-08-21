Tolleranza zero contro i rifiuti a Ispica, il sindaco avvisa: “Le telecamere sono già in azione”

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Dopo lo scempio di via della Malva, dove appena quattro ore dopo una bonifica l’area è tornata a essere invasa dai rifiuti, l’Amministrazione comunale di Ispica alza il livello della sfida contro gli incivili.

E il messaggio che arriva oggi dal sindaco Pierenzo Muraglie è netto: non ci saranno più sconti per chi abbandona i rifiuti.

L’episodio, raccontato ieri sera da RagusaOggi, ha dell’incredibile: una zona di via della Malva appena ripulita è stata nuovamente deturpata nel giro di pochissime ore. Ingombranti, plastica, e altri materiali da risulta, sono tornati ad accumularsi, vanificando il lavoro di bonifica e facendo ricadere ancora una volta sulla collettività i costi dell’inciviltà.

Ora l’Amministrazione passa dalle parole ai fatti.

“Così come preannunciato dall’Assessore Salvatore Milana non faremo più sconti a nessuno, prevedendo, ove possibile, anche la confisca del mezzo per chi scarica i rifiuti”.

È questo il cuore del nuovo avvertimento rivolto ai trasgressori. Non soltanto la rimozione dei rifiuti dopo l’abbandono, dunque, ma l’obiettivo di individuare chi sporca, sanzionarlo e colpire anche il mezzo utilizzato, nei casi in cui la normativa lo consenta.

E soprattutto c’è un elemento che l’Amministrazione mette in primo piano: le telecamere sono in azione.

Un avvertimento che cambia il tono della battaglia contro le discariche abusive. Chi pensa di poter raggiungere una zona periferica, scaricare sacchi o materiali e andarsene indisturbato dovrà fare i conti con i sistemi di videosorveglianza e con controlli che, nelle intenzioni del Comune, dovranno diventare sempre più incisivi.

Intanto questa mattina le operazioni di pulizia e ripristino stanno interessando viale Kennedy.

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