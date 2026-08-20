Caso emblematico oggi a Ispica: bonificata Via della Malva, dopo sole quattro ore è invasa dai rifiuti

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una bonifica durata ore rischia di essere vanificata in pochissimo tempo. L’Amministrazione annuncia una stretta sui controlli e sanzioni più severe, fino alla confisca dei mezzi nei casi previsti dalla legge.

Le immagini parlano più di mille parole. Questa mattina, in Via della Malva a Ispica, un’area già più volte trasformata in una discarica abusiva è stata nuovamente bonificata. Un intervento necessario, ma che rischia di essere vanificato nel giro di pochissime ore.

Sono bastate infatti quasi quattro ore perché la situazione iniziasse nuovamente a precipitare, con nuovi rifiuti abbandonati lungo la strada e nell’area appena ripulita. Sacchi, materiali ingombranti, plastica, cartoni, contenitori e ogni genere di scarto sono tornati a comparire dove, poco prima, era stato effettuato un importante intervento di pulizia.

È una situazione che lascia senza parole e che dimostra quanto sia difficile contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti quando, a fronte degli interventi di bonifica, persistono comportamenti incivili e irresponsabili.

Il problema, però, non è soltanto estetico. Ogni bonifica ha un costo e richiede uomini, mezzi, tempo e risorse pubbliche. Quando un’area viene ripulita e, poche ore dopo, torna a essere utilizzata come discarica, il lavoro svolto viene di fatto vanificato e i costi finiscono per ricadere sull’intera collettività.

Da parte dell’Amministrazione comunale arriva però un messaggio molto chiaro: questa volta si intende andare fino in fondo.

I controlli saranno ulteriormente intensificati e l’obiettivo è individuare i responsabili degli abbandoni, utilizzando tutti gli strumenti consentiti dalla normativa. Le sanzioni saranno applicate con maggiore rigore e, nei casi previsti dalla legge, si potrà arrivare anche alla confisca del mezzo utilizzato per abbandonare i rifiuti.

Davanti a quanto accaduto oggi emerge anche un’altra necessità: servono telecamere e controlli costanti nei punti maggiormente esposti all’abbandono dei rifiuti. Bonificare continuamente le stesse aree non può essere la soluzione. Occorre individuare chi sporca, sanzionarlo e impedire che il giorno dopo tutto ricominci da capo.

La determinazione annunciata dall’Amministrazione va quindi nella direzione giusta: non limitarsi più a rimuovere i rifiuti, ma colpire concretamente chi trasforma le aree periferiche della città in discariche a cielo aperto.

La vicenda di Via della Malva è, ancora una volta, un esempio emblematico. Una zona ripulita al mattino e nuovamente deturpata poche ore dopo rappresenta uno spreco di risorse pubbliche e uno schiaffo al lavoro di chi quella bonifica l’ha realizzata.

© Riproduzione riservata