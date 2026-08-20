Comunità di Modica sgomenta per la morte, a soli 24 anni, di Andrea Spadola: domani i funerali

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Una notizia che ha lasciato sgomenti la comunità modicana e quanti lo avevano conosciuto e apprezzato. Andrea Spadola è morto a soli 24 anni. I funerali si terranno venerdì 21 agosto alle 15.30 nella chiesa Maria Ausiliatrice dei Salesiani.

Una giovane vita spezzata troppo presto. Andrea Spadola, 24 anni, di Modica, è morto improvvisamente, lasciando nel dolore la mamma, il papà, il fratello, i nonni, i familiari, gli amici e tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio, soprattutto tra quanti lo ricordano per il suo carattere, la sua disponibilità e la sua professionalità.

A volerlo ricordare con particolare affetto è anche la grande famiglia dello Scoglio, dove Andrea ha lavorato come bagnino distinguendosi per serietà, impegno e senso di responsabilità.

Un ragazzo apprezzato sul lavoro, sempre disponibile e professionale, che aveva saputo farsi voler bene anche durante la sua esperienza lavorativa a Malta, dove aveva continuato a dimostrare le proprie qualità e la voglia di fare.

«Un grande bagnino, un grande lavoratore, una persona sempre disponibile e professionale», è il ricordo dello Scoglio, che oggi saluta con immenso dolore quel ragazzo che aveva fatto parte della propria famiglia.

La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare. Morire a 24 anni significa interrompere troppo presto sogni, progetti e speranze, lasciando dietro di sé una domanda dolorosa e un senso di incredulità.

Il manifesto funebre annuncia che i funerali di Andrea Spadola si terranno venerdì 21 agosto alle ore 15.30 nella chiesa Maria Ausiliatrice, presso i Salesiani.

In queste ore sono numerosi i messaggi di affetto e vicinanza rivolti alla famiglia, stretta nel dolore per una perdita così improvvisa e prematura.

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