È morta a soli quattro anni, a Palermo, per una sospetta difterite, una malattia che in Italia è ormai rarissima e che non causava una vittima da oltre trent’anni. La bambina, Anna Rosa, non era stata vaccinata. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare […]
Comunità di Modica sgomenta per la morte, a soli 24 anni, di Andrea Spadola: domani i funerali
20 Ago 2026 23:27
Una notizia che ha lasciato sgomenti la comunità modicana e quanti lo avevano conosciuto e apprezzato. Andrea Spadola è morto a soli 24 anni. I funerali si terranno venerdì 21 agosto alle 15.30 nella chiesa Maria Ausiliatrice dei Salesiani.
Una giovane vita spezzata troppo presto. Andrea Spadola, 24 anni, di Modica, è morto improvvisamente, lasciando nel dolore la mamma, il papà, il fratello, i nonni, i familiari, gli amici e tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo.
La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio, soprattutto tra quanti lo ricordano per il suo carattere, la sua disponibilità e la sua professionalità.
A volerlo ricordare con particolare affetto è anche la grande famiglia dello Scoglio, dove Andrea ha lavorato come bagnino distinguendosi per serietà, impegno e senso di responsabilità.
Un ragazzo apprezzato sul lavoro, sempre disponibile e professionale, che aveva saputo farsi voler bene anche durante la sua esperienza lavorativa a Malta, dove aveva continuato a dimostrare le proprie qualità e la voglia di fare.
«Un grande bagnino, un grande lavoratore, una persona sempre disponibile e professionale», è il ricordo dello Scoglio, che oggi saluta con immenso dolore quel ragazzo che aveva fatto parte della propria famiglia.
La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare. Morire a 24 anni significa interrompere troppo presto sogni, progetti e speranze, lasciando dietro di sé una domanda dolorosa e un senso di incredulità.
Il manifesto funebre annuncia che i funerali di Andrea Spadola si terranno venerdì 21 agosto alle ore 15.30 nella chiesa Maria Ausiliatrice, presso i Salesiani.
In queste ore sono numerosi i messaggi di affetto e vicinanza rivolti alla famiglia, stretta nel dolore per una perdita così improvvisa e prematura.
© Riproduzione riservata