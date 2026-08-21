In classe dal 15 settembre. Il calendario di inizio anno scolastico in Italia

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Poco più di venti giorni ed il nuovo anno scolastico inizia in un’isola, quale la Sicilia, che è penultima assieme a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Toscana ad avviare le attività scolastiche. Si torna, quindi, tra i banchi per seguire le lezioni 2026-2027. I primi alunni e studenti a entrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano che inizieranno ad andare a scuola il 7 settembre. Il 10 settembre sarà la volta del Veneto, della provincia autonoma di Trento e della Valle d’Aosta.A seguire, il 14 settembre, primo suono di campanella per gli studenti di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Seguono, mercoledì 16 settembre 2026, gli studenti di Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Gli ultimi a tornare in classe saranno i pugliesi il giorno successivo, il 17 settembre.

Il calendario di chiusura prevede che le lezioni termineranno per prima nell’Emilia-Romagna e nelle Marche, il 5 giugno del 2027. L’8 giugno, toccherà agli alunni e alle alunne di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Umbria e della provincia autonoma di Trento. Il 9 giugno ultimo giorno di scuola in Abruzzo, in Friuli Venezia Giulia, nel Molise e nella Valle D’Aosta. Seguono il 10 giugno Piemonte, Sicilia e Toscana. I penultimi ad andare in vacanza saranno gli studenti veneti, il 12 giugno, mentre il 16 giugno concluderanno le lezioni gli alunni e gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Per quanto riguarda, invece, le scuole dell’infanzia la chiusura è fissata per il 30 giugno 2027; quattro giorni prima, il 26 giugno, chiusura in Friuli Venezia Giulia mentre la provincia autonoma di Trento le scuole dell’infanzia chiuderanno il 30 luglio.

© Riproduzione riservata