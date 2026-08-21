È morta a soli quattro anni, a Palermo, per una sospetta difterite, una malattia che in Italia è ormai rarissima e che non causava una vittima da oltre trent’anni. La bambina, Anna Rosa, non era stata vaccinata. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare […]
In classe dal 15 settembre. Il calendario di inizio anno scolastico in Italia
21 Ago 2026 11:06
Poco più di venti giorni ed il nuovo anno scolastico inizia in un’isola, quale la Sicilia, che è penultima assieme a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Toscana ad avviare le attività scolastiche. Si torna, quindi, tra i banchi per seguire le lezioni 2026-2027. I primi alunni e studenti a entrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano che inizieranno ad andare a scuola il 7 settembre. Il 10 settembre sarà la volta del Veneto, della provincia autonoma di Trento e della Valle d’Aosta.A seguire, il 14 settembre, primo suono di campanella per gli studenti di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Seguono, mercoledì 16 settembre 2026, gli studenti di Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Gli ultimi a tornare in classe saranno i pugliesi il giorno successivo, il 17 settembre.
Il calendario di chiusura prevede che le lezioni termineranno per prima nell’Emilia-Romagna e nelle Marche, il 5 giugno del 2027. L’8 giugno, toccherà agli alunni e alle alunne di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Umbria e della provincia autonoma di Trento. Il 9 giugno ultimo giorno di scuola in Abruzzo, in Friuli Venezia Giulia, nel Molise e nella Valle D’Aosta. Seguono il 10 giugno Piemonte, Sicilia e Toscana. I penultimi ad andare in vacanza saranno gli studenti veneti, il 12 giugno, mentre il 16 giugno concluderanno le lezioni gli alunni e gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Per quanto riguarda, invece, le scuole dell’infanzia la chiusura è fissata per il 30 giugno 2027; quattro giorni prima, il 26 giugno, chiusura in Friuli Venezia Giulia mentre la provincia autonoma di Trento le scuole dell’infanzia chiuderanno il 30 luglio.
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