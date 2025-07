Lido di Caucana, eccellenze in passerella: il Liceo Carducci di Comiso premia i suoi migliori studenti e celebra la Dieta Mediterranea Siciliana

Una serata che ha unito merito scolastico, salute e cultura del territorio si è svolta presso il Lido della Polizia di Caucana, dove si è tenuta l’iniziativa “Aureum School Excellences 25”. Protagonisti assoluti: gli studenti del Liceo Giosuè Carducci di Comiso, distintisi nel percorso di “Biologia con curvatura biomedica” sotto la guida della prof.ssa Maria Stella Mautese. La dirigente scolastica Maria Giovanna Lauretta ha premiato con una targa di eccellenza gli studenti che hanno conseguito la maturità con voti da 100 a 100 e lode, riconoscendone l’impegno, la passione e l’elevato valore formativo del percorso.

L’evento non è stato solo celebrazione del merito, ma anche un momento di riflessione scientifica e culturale, con un focus su uno dei pilastri identitari del territorio siciliano: la Dieta Mediterranea. Il tema è stato affrontato in un dialogo tra studenti e specialisti di rilievo come Stefano Cordio, oncologo dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, Pietro Conti, chirurgo del Guzzardi di Vittoria, e Federica Faldetta, dietista. A moderare l’incontro la giornalista Giada Giaquinta.

Partito da Vittoria nel 2023, il progetto “Aureum School” ha unito scuola e sanità in una rete virtuosa con l’obiettivo di promuovere la salute e la consapevolezza tra i più giovani. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è ideata dall’Associazione Belle e Buone Arti – l’Italia delle Eccellenze e si inserisce in un più ampio impegno di cittadinanza attiva, benessere mentale, sostenibilità e valorizzazione delle tipicità locali.

Durante l’evento, è stato presentato anche il progetto pilota “Dieta Mediterranea Siciliana – buona, sana, tipica e di qualità”, con la collaborazione della Pro Loco di Comiso, che ha avviato un sondaggio tra le attività di ristorazione della provincia di Ragusa per promuovere menù salutari e tipici dedicati soprattutto ai giovani.

Un premio speciale è stato consegnato a Salvatore Sallemi, sostenitore e sponsor dell’iniziativa, per il suo impegno nella promozione della dieta mediterranea. La presidente della Pro Loco di Comiso Maria Stella Micieli ha donato alcune pubblicazioni e il gestore del Lido, Salvo Infantino, ha offerto agli ospiti degustazioni di eccellenze locali.

La manifestazione ha dimostrato che un’alleanza tra sapere, salute e territorio è possibile, e che gli studenti possono essere veri protagonisti di un cambiamento culturale all’insegna del benessere e della qualità della vita. Un segnale forte che parte dalla provincia di Ragusa, ma che guarda al futuro dell’intera Sicilia.

