Licata: strage di famiglia, i morti sono 5. L’assassino si è suicidato

Sono cinque e non tre come appreso in un primo momento i morti della strage di Licata. Si tratta di una intera famiglia (padre, madre e due figli minorenni) e dell’uomo che li ha uccisi, il quale si è sparato un colpo di pistola alla tempia dopo aver compiuto la strage. La tragedia si è verificata in via Riesi, alla periferia cittadina.

All’origine della strage ci sarebbero motivi familiari che i carabinieri stanno cercando di ricostruire. Sul posto i militari del Comando Provinciale di Agrigento e i quelli della Compagnia di Licata.

L’uomo che avrebbe estratto la pistola ed esploso i colpi di pistola all’indirizzo dei suoi familiari sarebbero Angelo Tardino, 48 anni: le notizie sono ancora frammentarie, ma le vittime sarebbero suo fratello, la cognata e suoi due nipoti di 11 e 15 anni. Dopo aver assassinato i familiari, Tardino sarebbe fuggito, ma – braccato dai carabinieri – si è suicidato nella sua vettura.

© Riproduzione riservata