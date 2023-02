Libertà per Patrick Zaki: il Comune di Ragusa si illumina di giallo

Libertà per Patrick Zaki. A 3 anni dal suo arresti, Amnesty International continua a chiedere con insistenza il ritorno alla libertà dello studente universitario egiziano che è stato arrestato il 7 febbraio di tre anni fa solo per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per aver espresso le proprie opinioni politiche sui social media.

PATRICK ZAKI, LA VICENDA GIUDIZIARIA



Dopo 22 mesi di ingiusta detenzione è stato rilasciato, ma la persecuzione giudiziaria continua. il 29 novembre è stato reso noto l’ennesimo rinvio – al 28 febbraio– del processo che lo vede imputato in Egitto. È un rinvio abnorme. La nona udienza del processo si terrà quando saranno stati superati abbondantemente i 3 anni di questa persecuzione giudiziaria. Ricordiamo che Patrick è sotto processo per aver difeso la sua comunità, la minoranza cristiano-copta, parlando della discriminazione che subisce.



L’INIZIATIVA DEL COMUNE DI RAGUSA



Per promuovere e sostenere la richiesta della sua liberazione, il Gruppo Italia 228 di Amnesty International organizzerà, venerdì 24 febbraio, in Piazza Matteotti, alle ore 18.30, una fiaccolata statica. A sostegno dell’iniziativa, il Comune di Ragusa illuminerà di colore giallo la facciata del Municipio.