Libera e scuole insieme a Modica per il 21 marzo: un impegno contro le mafie

Domani, sabato 21 marzo, Modica sarà teatro di un momento di riflessione condivisa e partecipazione attiva in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, celebrata ogni anno all’inizio della primavera dal 1995. L’iniziativa è promossa dalla sezione locale dell’associazione Libera contro le mafie insieme all’Istituto Professionale Statale Principi Grimaldi, con l’obiettivo di trasformare il ricordo in un’occasione di consapevolezza e responsabilità civile.

La mattinata, in programma dalle 9 alle 11, si svolgerà all’interno della scuola secondo un format innovativo: gli studenti delle classi quarte saranno protagonisti attraverso il progetto educativo “100 passi verso il 21 marzo”, realizzando lavori su ciascuna vittima innocente di mafia, che potranno assumere forme diverse, tra testi, video, performance artistiche e teatrali.

Dopo i saluti della dirigente scolastica Claudia Terranova, seguirà il momento della memoria, con gli studenti che condivideranno le proprie riflessioni e gli elaborati realizzati nelle settimane precedenti. Le storie delle vittime innocenti, come Antonio Esposito Ferraioli, ucciso per aver denunciato irregolarità sul lavoro; Federico Del Prete, simbolo della lotta contro emarginazione e racket; Lia Pipitone, emblema della libertà delle donne; e Rita Atria, esempio di coraggio e legalità, guideranno il percorso di riflessione.

Seguirà uno “speakers’ corner”, spazio aperto al dialogo in cui studenti, docenti e membri di Libera potranno confrontarsi su questioni sociali, esprimere punti di vista e stimolare la riflessione all’interno della comunità scolastica. La giornata si chiuderà con messaggi simbolici affidati a uno studente, un docente e un rappresentante dell’associazione, a suggellare il legame tra scuola e società civile.

«Attraverso queste testimonianze, la giornata vuole trasformare il ricordo in impegno concreto, invitando i giovani a interrogarsi sul proprio ruolo di cittadini – spiega la dirigente Terranova – Il 21 marzo a Modica diventa così non solo una ricorrenza, ma un’occasione per rinnovare un impegno quotidiano contro ogni forma di illegalità».

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