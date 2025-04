L’Etna si risveglia: ecco il video mozzafiato di Gianni Tumino che incanta il web

C’è qualcosa di profondamente magnetico nell’Etna quando torna a farsi sentire. Un mix di potenza primordiale e grazia naturale che ipnotizza, spaventa e affascina. E a catturare questa energia viva, ancora una volta, è l’occhio attento e poetico del fotografo documentarista ragusano Gianni Tumino, che tra il 18 e il 19 aprile ha realizzato un timelapse spettacolare dell’attività eruttiva del vulcano.

Il video – che in pochi secondi condensa ore di riprese – è un viaggio visivo tra Milo, Zafferana Etnea e il porto di Riposto, raccontando il dialogo tra fuoco e cielo, tra terra e mare. Le immagini scorrono rapide, ma lasciano il segno: pennacchi di cenere che si alzano imponenti, bagliori incandescenti che fendono la notte, nuvole che sembrano danzare attorno al cratere.

Gianni Tumino, già noto per i suoi lavori che documentano la bellezza e la forza della natura, ha scelto angolazioni emblematiche: i paesi etnei che vivono all’ombra del vulcano, le loro luci tremolanti, i riflessi sul mare che trasformano ogni fotogramma in un quadro dinamico.

Non è solo un video. È una dichiarazione d’amore per una terra viva, mutevole, irriducibile. È il racconto di un gigante che, anche quando fa paura, non smette mai di incantare.

🔴 Guarda il video qui sotto e lasciati trasportare dal battito infuocato dell’Etna.

