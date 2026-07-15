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Leo Gassmann sorprende Punta Secca: sale sul terrazzo della Casa di Montalbano e canta “Vita spericolata” con il pubblico del karaoke. VIDEO

15 Lug 2026 11:22
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Una serata di karaoke si è trasformata in uno dei momenti più inattesi dell’estate a Punta Secca. Tra il pubblico che affollava la piazza davanti alla celebre Casa di Montalbano è infatti comparso, a sorpresa, Leo Gassmann, che ha deciso di unirsi alla festa regalando ai presenti un’esibizione improvvisata.
L’artista, reduce dal concerto tenuto poche ore prima a Scoglitti, ha raggiunto Punta Secca insieme ad alcuni amici e ha accettato l’invito a salire sul terrazzo della casa resa famosa dalla fiction del commissario Montalbano. Da lì, affacciato su una piazza gremita, ha intonato insieme a Manuel Manfrè, conduttore del karaoke estivo, alcuni brani, tra cui una coinvolgente interpretazione di “Vita spericolata” di Vasco Rossi.
Un momento che ha sorpreso il pubblico e che ha reso ancora più suggestiva la cornice dell’evento. Per l’occasione, infatti, la facciata della Casa di Montalbano è stata utilizzata come grande schermo per le proiezioni, mentre la piazza sottostante si è trasformata in un teatro all’aperto, con centinaia di persone che hanno cantato e applaudito sotto le stelle.
Il karaoke, che accompagnerà diverse serate dell’estate a Punta Secca, continua così a richiamare residenti e turisti, confermandosi un appuntamento capace di creare un’atmosfera di festa e partecipazione.
«Quello che stiamo vivendo ogni settimana è qualcosa che va oltre il semplice karaoke – racconta Manuel Manfrè –. Vedere persone di tutte le età ritrovarsi per cantare insieme, condividere emozioni e vivere la piazza con spontaneità è la soddisfazione più grande. L’arrivo di Leo Gassmann è stato completamente inaspettato e ha regalato a tutti un ricordo che difficilmente dimenticheranno».
L’esibizione improvvisata è stata accolta con entusiasmo dai presenti, molti dei quali hanno immortalato il momento con i propri smartphone. Un finale di serata che ha unito musica, divertimento e una delle location più iconiche della Sicilia, trasformando una normale notte d’estate in un evento destinato a restare nella memoria di chi era presente.

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