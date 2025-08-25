«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Le strade del Ragusano e i rifiuti: “Discariche a cielo aperto lungo le strade, servono controlli e sanzioni”
25 Ago 2025 17:58
Lungo alcune delle arterie stradali più battute del territorio ragusano, si moltiplicano vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. È l’amara denuncia di un cittadino che da anni, con mail e PEC rimaste senza risposta, segnala punti critici di abbandono rifiuti, senza ottenere riscontri né formali né concreti.
Il grido d’allarme non riguarda solo l’aspetto ambientale e igienico-sanitario, ma tocca anche il mancato rispetto della legge e la totale assenza di controlli e sanzioni efficaci, nonostante la recente approvazione del Decreto Legislativo 116/2025, che rafforza l’impianto normativo sul contrasto agli illeciti ambientali.
Le discariche segnalate: rifiuti ovunque da SP85 a C.da Ficazza
Secondo quanto riportato nella nuova segnalazione, i punti dove si registrano cumuli di rifiuti abbandonati sono dislocati su diverse arterie provinciali che vanno dalla Sp 85 fino a c.da Ficazza.
In alcuni casi si tratta di vere e proprie micro-discariche, con presenza di materiali pericolosi, ingombranti, residui di cantieri edili e rifiuti urbani.
“Non importa se si tratti di strade comunali, provinciali o regionali – scrive il cittadino nella sua nuova PEC – l’abbandono dei rifiuti è una violazione ambientale gravissima e continuativa.”
Richiesta l’installazione di fototrappole e verifiche TARI
L’istanza si rivolge direttamente al Comune di Ragusa e al Libero Consorzio Comunale, chiedendo interventi immediati di pulizia, ma soprattutto l’avvio di un piano di controlli, con l’impiego di telecamere fisse e mobili, fototrappole, verifica delle posizioni TARI dei trasgressori
In caso di infrazioni, si sollecita l’attivazione degli uffici tributi per emettere accertamenti fiscali per eventuali immobili non dichiarati.
