Le reliquie di Santa Bernadette in pellegrinaggio in tutti i comuni della Diocesi di Ragusa dall’1 al 12 febbraio

In occasione del 75° anniversario della fondazione della Diocesi di Ragusa, su iniziativa della Sottosezione Unitalsi di Ragusa, dal 1° al 12 febbraio 2025, le reliquie di Santa Bernadette Soubirous saranno in pellegrinaggio in tutti i comuni della diocesi. Un evento di grande valore spirituale, che intende riaffermare il messaggio di Lourdes: l’amore per Maria Immacolata e l’attenzione verso gli ammalati.

Le reliquie saranno accolte nelle chiese madri, santuari, monasteri, case di riposo e ospedali, permettendo a fedeli e devoti di partecipare a momenti di preghiera e meditazione.

Calendario delle tappe principali:

Sabato 1 febbraio – Comiso (Basilica dell’Annunziata, accoglienza del Vescovo Mons. Giuseppe La Placa). Domenica 2 febbraio – Vittoria (Basilica di San Giovanni Battista). Lunedì 3 febbraio – Acate (Chiesa Madre di San Nicola di Bari). Martedì 4 febbraio – Santa Croce Camerina. Mercoledì 5 febbraio – Marina di Ragusa. Giovedì 6 febbraio – Chiaramonte Gulfi. Venerdì 7 febbraio – Giarratana. Sabato 8 febbraio – Monterosso Almo (Santuario diocesano dell’Addolorata, chiesa giubilare per l’Indulgenza Plenaria). Domenica 9 febbraio – Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Bellocozzo. Lunedì 10 febbraio – Arrivo a Ragusa. Martedì 11 febbraio – Festa della Beata Vergine di Lourdes e XXXIII Giornata Mondiale del Malato: mattina, Chiesa di San Michele, Ragusa. Pomeriggio: Cattedrale di Ragusa, celebrazione del Giubileo degli Ammalati e del Volontariato Sanitario (ore 16). Mercoledì 12 febbraio – Conclusione e rientro a Lourdes. Commiato presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi, partenza da Piazza Cappuccini

Momenti di spiritualità e preghiera

Oltre alle celebrazioni liturgiche, sono previsti momenti di profonda riflessione spirituale: 6 febbraio (ore 20): Preghiera comunitaria presso il Monastero delle Carmelitane di Chiaramonte Gulfi, 9 febbraio (ore 20): Concerto Preghiera presso il Monastero delle Carmelitane di Ragusa, con testi tratti dal Quaderno delle note intime di Santa Bernadette e dagli scritti della Beata Madre Candida dell’Eucarestia, 10 febbraio (ore 20): Veglia di preghiera “Bernadette una di noi”, organizzata dall’Ufficio per la Pastorale Giovanile, presso la Chiesa di San Pio X a Ragusa. L’invito è rivolto a tutta la comunità diocesana e ai fedeli che desiderano vivere questo momento di fede, speranza e preghiera.

