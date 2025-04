Le prime immagini della salma di Papa Francesco

Oggi, martedì 22 aprile 2025, sono state diffuse le prime immagini ufficiali della salma di Papa Francesco, morto ieri all’età di 88 anni. Le fotografie, condivise dalla Sala Stampa Vaticana, mostrano il Pontefice adagiato in una semplice bara di legno all’interno della cappella di Santa Marta. Indossa la mitra bianca e una casula rossa, con un rosario tra le mani. Accanto al feretro, il cardinale Pietro Parolin è raccolto in preghiera, mentre le Guardie Svizzere rendono omaggio .​

Il corpo del Papa rimarrà nella cappella di Santa Marta fino a mercoledì 23 aprile, quando sarà traslato nella Basilica di San Pietro per l’omaggio dei fedeli . I funerali sono previsti per sabato 26 aprile.

In Italia tre giorni di lutto

In Italia si osserveranno tre giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco a ridosso dei suoi funerali. La proposta della presidenza del Consiglio, riferiscono fonti di Governo, sarà all’esame della riunione del Consiglio dei ministri alle 11 di oggi, martedì 22 aprile, che varerà anche le misure necessarie per garantire la sicurezza a Roma in occasione esequie Francesco e Conclave che richiameranno a san Pietro molti fedeli e capi di Stato e di Governo, oltre a tutti i Cardinali.

