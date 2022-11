Le luci contro la violenza sulle donne. Fiaccolata a Ragusa. VIDEO

Le luci delle fiaccole per accendere l’attenzione sulla violenza sulle donne, per combatterla, per bloccarla, per vincerla. Oggi pomeriggio a Ragusa la fiaccolata contro la violenza sulle donne per la Giornata Internazionale. L’iniziativa è stata promossa dalla Consulta Giovanile e dalla Consulta Femminile di Ragusa. A gran voce l’appello per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un momento di riflessione in piazza del Popolo, alla presenza del sindaco Peppe Cassì e del vescovo Giuseppe La Placa e poi la fiaccolata fino a piazza Matteotti. La diretta video tratta dalla pagina social di RagusaOggi a cura di Salvo Bracchitta

