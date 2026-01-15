Le Frecce Tricolori sorvoleranno Marina di Modica: spettacolo aereo il 26 giugno 2026

Un’emozione unica attende gli abitanti e i visitatori della provincia di Ragusa: venerdì 26 giugno 2026, le Frecce Tricolori, la celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare, sorvoleranno Marina di Modica in uno spettacolo aereo straordinario.

L’evento rientra nelle attività operative e organizzative dell’Aeronautica Militare, che ha pianificato una serie di sorvoli nel Sud-Est della Sicilia. Marina di Modica si prepara così ad accogliere le evoluzioni dei piloti acrobatici più famosi d’Italia, in un momento che unisce simbolismo e spettacolo per la comunità locale.

Il sorvolo di Marina di Modica precede quello programmato per Noto il 28 giugno 2026, quando le Frecce Tricolori attraverseranno per la prima volta il cielo della città barocca, offrendo uno spettacolo visivo e tecnico senza precedenti.

L’appuntamento rappresenta non solo una dimostrazione di abilità aeronautica, ma anche un’occasione per valorizzare i territori e avvicinare i cittadini alle Forze Armate italiane, creando un ponte tra tradizione, spettacolo e cultura militare. L’evento promette di essere un richiamo per appassionati di aviazione, famiglie e turisti, consolidando Marina di Modica come tappa di riferimento per le manifestazioni aeree nel Sud-Est siciliano. A darne notizia, l’on. Nino Minardo.

Foto: repertorio, frecce tricolori a Donnalucata

