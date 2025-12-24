“Le donne in Europa. Genere e generazioni”: il convegno a Palazzo Grimaldi a Modica

Si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo Grimaldi il convegno “Le donne in Europa. Genere e generazioni”, momento di riflessione e confronto dedicato al ruolo delle donne nella società europea e al dialogo tra le generazioni. L’iniziativa ha registrato la presenza di rappresentanti del mondo istituzionale e associativo.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali sono stati il sindaco Maria Monisteri Caschetto, la presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo e l’assessore Concetta Spadaro, che hanno ribadito la centralità dei temi della parità di genere, dei diritti e delle opportunità, sottolineando la necessità di un impegno condiviso per affrontare le sfide ancora aperte.

Il dibattito ha messo al centro il valore delle differenze e il confronto intergenerazionale, evidenziando come il percorso verso una reale parità di genere sia ancora in evoluzione e richieda il coinvolgimento costante delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini.

Di rilievo gli interventi delle relatrici, la professoressa Agata Pisana e la dottoressa Angela Dell’Ali, che hanno offerto un contributo di approfondimento dal punto di vista psicologico e giuridico, soffermandosi sugli aspetti identitari e sulle dinamiche legate al genere nelle diverse fasi della vita.

L’incontro ha inoltre segnato una nuova e significativa tappa nella ripresa delle attività della Consulta Femminile Comunale di Modica, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso politiche di inclusione e pari opportunità

