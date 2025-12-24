La gestione del personale psicologico nelle Aziende Sanitarie Provinciali di Ragusa e della Sicilia è al centro di un acceso dibattito dopo la pubblicazione del primo report dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, presentato all’Assessorato regionale alla Salute. Il documento ricostruisce le procedure di reclutamento dei dirigenti psicologi negli ultimi quindici anni, rivelando un quadro […]
“Le donne in Europa. Genere e generazioni”: il convegno a Palazzo Grimaldi a Modica
24 Dic 2025 17:10
Si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo Grimaldi il convegno “Le donne in Europa. Genere e generazioni”, momento di riflessione e confronto dedicato al ruolo delle donne nella società europea e al dialogo tra le generazioni. L’iniziativa ha registrato la presenza di rappresentanti del mondo istituzionale e associativo.
Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali sono stati il sindaco Maria Monisteri Caschetto, la presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo e l’assessore Concetta Spadaro, che hanno ribadito la centralità dei temi della parità di genere, dei diritti e delle opportunità, sottolineando la necessità di un impegno condiviso per affrontare le sfide ancora aperte.
Il dibattito ha messo al centro il valore delle differenze e il confronto intergenerazionale, evidenziando come il percorso verso una reale parità di genere sia ancora in evoluzione e richieda il coinvolgimento costante delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini.
Di rilievo gli interventi delle relatrici, la professoressa Agata Pisana e la dottoressa Angela Dell’Ali, che hanno offerto un contributo di approfondimento dal punto di vista psicologico e giuridico, soffermandosi sugli aspetti identitari e sulle dinamiche legate al genere nelle diverse fasi della vita.
L’incontro ha inoltre segnato una nuova e significativa tappa nella ripresa delle attività della Consulta Femminile Comunale di Modica, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso politiche di inclusione e pari opportunità
