Le cento candeline della signora Vincenza Profetto a Modica: si allunga l’elenco dei centenari

Modica brinda ancora alla longevità. Un’altra centenaria va ad arricchire il già prestigioso elenco della città: Vincenza Profetto, che ieri ha festeggiato i suoi cento anni in splendida forma, circondata dall’affetto di familiari, amici e di una comunità che non ha voluto farle mancare il proprio abbraccio.

A raccontare l’emozione della giornata è stato il sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha condiviso un post sentito e ricco di entusiasmo. «Ieri l’abbiamo festeggiata – ha scritto – e lei, vitale ed energica, mi ha raccontato la sua vita», ripercorrendo ricordi ed esperienze con quella lucidità e quella gioia che solo chi ha tanto vissuto sa regalare.

La festa si è svolta nella casa di riposo “L’Accoglienza”, dove la signora Vincenza è accudita con attenzione e calore. Un ringraziamento speciale è andato alla titolare Cinzia Iozzia, descritta come premurosa con tutti e particolarmente legata alla neo-centenaria, così come agli ospiti e al personale che hanno contribuito a rendere la giornata davvero indimenticabile.

Arzilla, sorridente e protagonista assoluta, Vincenza Profetto si è goduta ogni istante del clima di grande festa: fascia da “miss”, cerchio di palloncini bianchi e tanta allegria. Una celebrazione così curata e gioiosa da non avere nulla da invidiare a un diciottesimo compleanno.

Modica, ancora una volta, celebra la vita che dura e che insegna. E nei cento anni della signora Vincenza c’è tutto il valore della memoria, della forza e della bellezza di una comunità che sa fermarsi a festeggiare i suoi tesori più preziosi.

