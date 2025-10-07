L’azienda ragusana Ariap apre anche a Catania

Dal cuore del Med Move 2025, evento di riferimento per la logistica mediterranea, arriva un annuncio che segna un passo strategico per la logistica siciliana: Ariap S.p.A., storica azienda siciliana specializzata in ricambi per veicoli commerciali, industriali e rimorchi, ha inaugurato la sua nuova sede logistica a Catania.

Attiva da oltre 50 anni e dal 2021 parte del gruppo internazionale NovaGroup, l’azienda ha scelto il capoluogo etneo per rafforzare la propria presenza sul mercato, con una struttura operativa già dal 1 ottobre 2025. La sede catanese si affianca alla principale di Ragusa e a quella di Rende, inaugurata a dicembre 2024.

La nuova struttura, realizzata in collaborazione con Mitek Srl, permetterà ad Ariap di ottimizzare la distribuzione dei ricambi, garantendo supporto capillare ad officine specializzate, aziende di trasporto e imprese del settore.

“L’apertura della sede logistica di Catania rappresenta un passo decisivo per consolidare la nostra leadership nel Mezzogiorno – spiega Salvatore Leucata, co-owner e direttore commerciale di Ariap – Da qui saremo in grado di servire con maggiore efficienza l’intera Sicilia orientale e il Mediterraneo, lavorando in perfetta sinergia con Ragusa e Rende. La nostra missione è garantire rapidità, precisione e un servizio di consulenza tecnica costante ai clienti”.

Con oltre 31.000 referenze a magazzino, più di 80 brand gestiti e una media di 3.500 colli spediti ogni mese, Ariap raggiunge non solo l’Italia ma anche il mercato internazionale, assicurando spedizioni veloci e assistenza post-vendita qualificata.

Durante Med Move 2025, l’azienda ha messo in luce la propria capacità di evolversi con il mercato, puntando su tecnologie di magazzino avanzate, digitalizzazione dei processi e una gamma completa di prodotti: dai filtri ai cuscinetti, dalle frizioni alle sospensioni ad aria, fino agli impianti elettrici e componenti per carrozzeria e meccanica.

“Essere presenti a Med Move significa dialogare con il cuore pulsante della logistica mediterranea – sottolinea Daniele Leucata, amministratore unico di Ariap – Qui vogliamo rafforzare la nostra rete, integrando esperienza, tecnologia e sostenibilità”.

L’apertura della nuova sede conferma Ariap come realtà siciliana di riferimento nel settore della distribuzione di ricambi, proiettata verso il Mediterraneo e il mercato internazionale.

