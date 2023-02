Lavori sulla Siracusa-Gela, si riqualifica lo svincolo per Cassible che rimarrà chiuso dal 13 febbraio al 13 aprile

Continuano i lavori di riqualificazione sulla Siracusa-Gela, la A18. In particolare, adesso i lavori si concentrano allo svincolo di Cassibile che resterà chiuso tra il 13 febbraio e il 13 aprile in direzione Siracusa, sia in entrata ch in uscita.

AUTOSTRADE SICILIANE, GLI ULTIMI LAVORI

Negli ultimi giorni è stato riaperto lo svincolo di Noto in direzione Gela. Sarà anche effettuata la riqualificazione del tratto autostradale tra il km 10.350 e il km 7.300, sempre in direzione Siracusa, con l’istituzione di un doppio senso di marcia sulla corsia di monte opposta.

Lavori necessari, certo, ma che creeranno non pochi problemi a tutti i viaggiatori che quotidianamente si muovono in quell’autostrada. Si raccomanda, dunque, di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale, che ci auguriamo sia adeguatamente posta.