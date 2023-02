Autostrade siciliane assume personale: si risolveranno così i problemi delle strade?

Autostrade siciliane ha deciso di assumere personale perchè negli anni, a causa dei pensionamenti, non è stato possibile garantire una gestione adeguata delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela. E’ autostrade siciliane stessa che spiega come negli ultimi anni, a gestire tutte queste tratte, siano stati poco più di una decina di tecnici per un totale di 300 km, a fronte dei 400 impiegati che ad esempio il gestore Autostrade per L’italia utilizza per gestire circa 1000 km.

AUTOSTRADE SICILIANE, LE FIGURE RICHIESTE

Se i tratti autostradali siciliani hanno problemi, insomma, il consorzio fa capire che è a causa dei dimensionamenti del personale. E ora, finalmente, si assume.

La selezione, condotta tramite procedure concorsuali, permetterà di assumere nei prossimi mesi 105 esattori, quattro funzionari direttivi di area amministrativa, due istruttori di area amministrativa, un funzionario contabile, due funzionari direttivi di area tecnica (di cui uno per l’area impiantistica e uno per l’area informatica) e un istruttore di area informatica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Saranno inoltre riservati altri otto posti a portatori di disabilità per ricoprire quattro ruoli di funzionari tecnici, due di istruttori tecnici e due di istruttori contabili.

AUTOSTRADE SICILIANE, BEN VENGANO LE ASSUNZIONI. MA SARA’ SUFFICIENTE?

Ma stiamo parlando, come si evince, di aree tecniche e amministrative, certamente importanti. Legittime e doverose le assunzioni, ma non può bastare a risolvere il problema delle autostrade dove i lavori vengono fatti a passo di lumaca, il manto stradale è pessimo e i cantieri non si contano. Ben vengano, certo, le assunzioni ma che non diventi la scusa per trasformare tutto in una grande mangiatoia che fa gola alla politica dove poi alla fine tutto rimane fermo e i veri problemi delle autostrade siciliane restano irrisolti.

Tutti coloro che usufruiscono delle strade del consorzio meriterebbero di più: meriterebbero segnalazioni di uscita in modo chiaro. Meriterebbero un manto stradale che non faccia pietà e pena. Meriterebbero che i cantieri durassero un tempo accettabile e non mesi e mesi. Meriterebbero, insomma, autostrade degne di questo nome e non solo sulla carta.