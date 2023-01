Le autostrade siciliane? Mezze chiuse, a una sola corsia e un colabrodo. Però c’è un nuovo sito internet “friendly”

Mille e un paradosso di Autostrade Siciliane. Se abbiamo, da un lato, corsie che sembrano un colabrodo, in alcuni tratti con visibilità ridotta al minimo, uscite chiuse, cavalcavia non utilizzabili da mesi e senso di marcia praticamente a una sola corsia per tratti molto lunghi, dall’altro l’azienda si preoccupa di lanciare una “rinnovata piattaforma internet, dall’approccio più interattivo e “user-friendly per rispondere alle esigenze degli utenti autostradali”. E niente, fa già ridere così.



Inutile preoccuparsi, ad esempio, di rendere le autostrade degne di questo nome. Parliamo ad esempio dell’autostrada Palermo-Catania: ridotta ad una sola corsia, i lavori di manutenzione sembrano infiniti. Una sorte simile tocca anche alla Siracusa-Catania: il manto autostradale è in pessime condizioni, un’uscita per Catania chiusa da anni e anche qui in alcuni punti il senso di marcia è a una sola corsia.

Un cavalcavia chiuso sulla Palermo-Catania, tra l’altro, costringe gli automobilisti a una svolta poco chiara e di conseguenza, spesso, si trovano catapultati nel senso di marcia opposto rispetto a quello che si voleva intraprendere.



Ma oggi, però, per Autostrade Siciliane è un giorno di festa, perché è nato il nuovo sito internet: “dal design contemporaneo ed accattivante”. Perché il design, in questi casi, è importante. Naturalmente, essenziale anche rendere smart il sito, visto che: “L’impaginazione rende più facile la ricerca delle informazioni partendo da una più chiara ed organizzata home page e permette ai visitatori di andare direttamente ai dati ricercati”. Su ciò che gli utenti trovano, dopo la ricerca, naturalmente nessun riferimento. Sullo stato pietoso delle autostrade siciliane, nessun accenno. E nemmeno un accesso alla recente multa che Autostrade Siciliane ha preso recentemente dall’Antitrust: mezzo milione per aver provocato disagi agli automobilisti siciliani e ai turisti.



E se qualcuno pensa che il problema è relativo solo alla Palermo-Catania o alla Catania-Siracusa, si sbaglia. Sulla A20 è chiusa la galleria Telegrafo, in provincia di Messina e l’uscita di Villafranca è adesso aperta alle auto in senso inverso, cioè in entrata. Da Villafranca, all’incrocio con la strada statale 113, si può imboccare in salita la bretella di uscita che al momento è “vuota”, vista la chiusura del tratto autostradale tra Giostra e Villafranca. Una volta arrivati in autostrada, si deve fare una mini inversione per proseguire in direzione Palermo. Un dedalo, insomma. Viaggiare nelle autostrade siciliane è peggio che ritrovarsi nel labirinto del minotauro. Ma il biglietto da visita è sfarzoso e luccicante: un nuovo sito internet dall’aspetto moderno. Se questo vi basta…