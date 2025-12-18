Lavori in corso in viale della Costituzione a Modica: traffico in tilt sotto Natale. FOTO

È risaputo che nel periodo natalizio le strade delle città sono particolarmente congestionate dal traffico. Se poi si tratta di arterie fondamentali come viale della Costituzione a Modica, che rappresenta l’asse del polo commerciale della città, le conseguenze sono facilmente prevedibili.

Eppure, proprio in questi giorni, lungo l’importante asse viario sono stati avviati lavori che stanno creando non pochi disagi alla circolazione. Una situazione che ha inevitabilmente fatto storcere il naso a cittadini e automobilisti, già costretti a fare i conti con l’aumento del traffico tipico delle festività natalizie.

Va precisato che si tratta di interventi non pubblici, ma eseguiti da ditte private. Nello specifico, i lavori riguardano la manutenzione degli impianti di media tensione dell’Enel. Interventi che erano stati autorizzati dal Comune di Modica già lo scorso mese di settembre e che, da autorizzazione, possono essere realizzati entro tre anni. Tuttavia, resta la domanda che molti si pongono: era davvero necessario avviarli proprio in questo periodo dell’anno?

Attualmente una corsia della carreggiata risulta chiusa, con inevitabili rallentamenti e code, soprattutto nelle ore di punta. Disagi che colpiscono non solo chi si reca nelle attività commerciali della zona, ma anche quanti attraversano viale della Costituzione per raggiungere i Comuni limitrofi.

L’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, da noi interpellato, ha raccolto immediatamente i malumori manifestati dai cittadini e questa mattina si è recato sul posto per verificare personalmente lo stato dei lavori. A seguito di un immediato confronto con la ditta esecutrice, è stato trovato un accordo.

È stato infatti assicurato che i lavori saranno sospesi immediatamente e riprenderanno il prossimo 7 gennaio, al termine delle festività natalizie. Entro la giornata di oggi verrà effettuata una gettata di calcestruzzo per la messa in sicurezza del tratto interessato, mentre l’asfaltatura definitiva sarà eseguita a regola d’arte dopo le feste, così come gli scavi relativi al prossimo tratto dell’intervento.

Una soluzione temporanea che consentirà, già a partire da lunedì, il regolare deflusso del traffico lungo viale della Costituzione, restituendo un po’ di normalità alla viabilità cittadina in uno dei periodi più delicati dell’anno.

Resta, tuttavia, il tema del buon senso e della programmazione: evitare cantieri in momenti particolarmente critici per la circolazione rappresenterebbe un gesto di attenzione verso gli automobilisti e un aiuto concreto anche per gli amministratori locali, chiamati poi a gestire disagi e malcontento. In periodi come questo, forse, basterebbe davvero un po’ di buon senso per non far impazzire chi ogni giorno si mette alla guida.

