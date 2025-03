Lavori di dragaggio al porto di Marina di Ragusa. Entro il 31 marzo la fine dell’intervento

Ad autorizzarne la proroga un’ordinanza della Capitaneria di porto di Pozzallo in ragione del fatto che la Società Porto Turistico Marina di Ragusa, titolare della richiesta per l’esecuzione dei lavori, non è riuscita ad ultimare l’intervento di dragaggio dell’imboccatura dell’infrastruttura finalizzata alla risagomatura dei fondali. Intervento necessario a garantire le operazioni di ingresso e di uscita delle imbarcazioni dallo specchio portuale. Entro il termine del 28 febbraio non è riusciti a concludere l’intervento e, pertanto, è stato disposto un aggiornamento del cronoprogramma che indica un prolungamento dei lavori fino al prossimo 31 marzo.

L’aggiornamento si è reso necessario per il fatto che le condizioni meteo-marine hanno condizionato l’andamento dei lavori di dragaggio; infatti le condizioni avverse hanno ritardato l’avvio delle operazioni di scavo dei fondali iniziate il 18 febbraio scorso. Durante i lavori di dragaggio dei fondali è interdetto l’uso dell’imboccatura dell’ingresso e dell’uscita dal porto di Marina di Ragusa e delle aree interessate ai lavori. Per la sicurezza all’interno ed all’uscita dello specchio portuale è d’obbligo comunicare giornalmente via radio con la sala operativa della Capitaneria di porto pozzallese sia l’inizio che la fine dei lavori con i quantitativi giornalieri movimentati.

© Riproduzione riservata