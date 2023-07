L’Ast ripristina la linea 33. Ogni ora collegamenti tra Ragusa alta e Ibla

È stata riattivata la linea 33 dei bus nell’orario mattutino tra Ragusa Alta e Ibla, garantendo così il collegamento tra le due zone della città per l’intera giornata. Iniziativa promossa dall’Azienda Siciliana Trasporti (AST) in collaborazione con il Comune di Ragusa, al fine di offrire un servizio sempre più efficiente e soddisfare le esigenze dei residenti e dei turisti presenti nella città.

Ecco in dettaglio il tragitto e gli orari della linea 33. Dal lunedì al sabato, la prima corsa da Ragusa Alta verso Ibla parte alle 7:00 da Via Zama, e il percorso comprende il cavalcavia, la casa di riposo, Piazza del Popolo, Via Risorgimento, l’ospedale, Ibla e i Giardini Iblei. Successivamente, i bus partiranno ogni ora dalle 8:00 alle 21:00.

GLI ORARI

Da Ibla verso Ragusa Alta, la prima corsa dal lunedì al sabato parte alle 7:25 dai Giardini Iblei, e il percorso include Via Lacco, Via Orfanotrofio, Largo Camerina, Via del Mercato, Piazza Repubblica, Corso Mazzini, Via San Vito, Piazza del Popolo, Via Dante, Via Ducezio e Via Zama. Anche in questo caso, i bus partiranno ogni ora dalle 8:25 alle 21:25, con l’ultima corsa prevista per le 21:25.

Inoltre, durante il sabato e la domenica, sono previste corse serali e notturne con una frequenza di un’ora fino a mezzanotte e 40. I percorsi dei bus che partono il sabato alle 21:00 da Ragusa Alta includono Piazza Libertà, Viale Tenente Lena, Via Sicilia, Via Risorgimento, Via Ottaviano e i Giardini Iblei. Mentre da Ibla a Ragusa Alta, i bus partono il sabato alle 21:15 dai Giardini Iblei e percorrono Largo Camerina, Via del Mercato, Piazza Repubblica, Corso Mazzini, Corso Italia, Via Mariannina Schiminà, Via Lorefice, Via Anselmo, Via del Fante e Piazza Libertà.

LA DOMENICA

La domenica, il primo bus da Ragusa Alta a Ibla parte alle 8:00 da Via Zama con una frequenza di un’ora. Da Ibla a Ragusa Alta, la prima corsa parte dai Giardini Iblei alle 8:25. Le ultime corse sono alle 13:00 da Ragusa Alta a Ibla e alle 13:25 da Ibla a Ragusa Alta. Nel pomeriggio, il primo bus parte alle 15:00 da Piazza Zama verso i Giardini Iblei, mentre alle 15:25 da Giardini Iblei a Ragusa Alta. Le ultime corse sono previste a mezzanotte.

Questa riattivazione dell’orario mattutino della linea 33 permette di garantire un servizio di trasporto pubblico continuativo tra Ragusa Alta e Ibla, facilitando gli spostamenti all’interno della città.