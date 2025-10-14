L’ASP di Ragusa cerca medici: concorso per 32 posti in sette discipline

L’Asp di Ragusa ha ufficialmente bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre 2025, segna un passo significativo verso il rafforzamento dell’organico sanitario e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Le discipline e i posti disponibili

Le figure professionali ricercate sono distribuite in vari reparti strategici della sanità provinciale: Medicina interna: 5 posti. Chirurgia vascolare: 1 posto. Ostetricia e ginecologia: 8 posti. Pediatria: 4 posti. Neonatologia: 1 posto. Medicina fisica e riabilitazione: 5 posti. Radiodiagnostica: 8 posti

L’obiettivo del concorso è colmare i vuoti in organico e assicurare la piena efficienza delle strutture ospedaliere di Ragusa, Modica, Vittoria e Comiso, garantendo ai cittadini un’assistenza sanitaria più stabile, competente e continuativa.

Come partecipare al concorso

Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell’azienda sanitaria: www.asp.rg.it

