L’Asd Ragusa Calcio pareggia a Portici

Il Ragusa ha ottenuto il quinto risultato utile consecutivo, consolidando ulteriormente la propria posizione in classifica grazie a un’altra partita senza subire gol. Il pareggio ottenuto a Portici è stato il frutto di un’approccio attento e, a tratti, aggressivo da parte della squadra azzurra. Nel corso del match, Freddi si è distinto con interventi importanti tra i pali, garantendo la sicurezza difensiva necessaria per mantenere il risultato di parità. Inoltre, le azioni create da Mbaye e Brugaletta, soprattutto nel finale, hanno dimostrato la volontà della squadra di cercare la vittoria.

Il mister Ignoffo ha evidenziato la maturità dimostrata dall’intero gruppo, sottolineando la volontà di continuare a lavorare per migliorare. Ha enfatizzato l’importanza di essere più incisivi nella fase finale del gioco, commentando che nonostante le opportunità create, manca ancora la determinazione necessaria nel momento decisivo per finalizzare le azioni in modo efficace.

Il coach ha espresso il suo desiderio di maggiore cinismo e concretezza nella fase conclusiva, sottolineando che, nonostante la buona prestazione complessiva, è stato evidente un certo timore di perdere la partita, soprattutto a causa dell’incapacità di concretizzare le occasioni create. Ha sottolineato anche che la squadra deve essere più efficace in queste situazioni per capitalizzare le opportunità e ottenere risultati migliori.

Inoltre, ha riconosciuto che giocare contro squadre in crescita come quella di Portici può rappresentare una sfida per molte altre squadre nel campionato. In conclusione, il percorso della squadra continua con l’obiettivo di migliorare costantemente e ottenere risultati positivi anche contro avversari in ascesa come quello affrontato nella recente trasferta.