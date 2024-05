Cosa sognano i bambini! Al via mostra d’arte a Ragusa

Un viaggio fra pittura, illustrazione e parola, dal 24 maggio al 6 giugno al Centro commerciale Culturale di Ragusa, è l’evento mostra nato dall’idea di due docenti del capoluogo che volevano creare un’occasione culturale, contenitore di emozioni. Anche se il titolo di questa iniziativa “Cosa sognano i bambini”, fa pensare che sia riservata specialmente ai più piccoli, in realtà la mostra dei due insegnanti artisti è il frutto delle loro passioni, e quindi coinvolge tutti, piccoli e adulti animati da passioni. L’amore per la pittura è il motore dei diciassette quadri che saranno esposti nella struttura di via Giacomo Matteotti, creati da Massimo Maria Carpinteri, pittore e docente di educazione artistica e l’amore per la scrittura della docente di spagnolo e scrittrice Carmelisa Denina, ha forgiato le parole dei diciassette racconti che accompagnano in dolce fusione sinestetica le opere pittoriche del collega.

“E’ un’idea nata nei frettolosi incontri nei corridoi della scuola – spiega sorridendo Carmelisa – che si è concretizzata grazie alla comune convinzione di due amici, che hanno voluto unire i loro talenti in un sogno divenuto realtà”.

Il 24 maggio alle 18.00 si inaugura l’evento patrocinato dal comune di Ragusa. Il 25 maggio , sempre alle 18.00, si terrà l’iniziativa “Inquadro il testo”, una denominazione non casuale visto che il visitatore potrà osservare le opere e nel contempo, inquadrando con il proprio cellullare il qr code associato, potrà ascoltare dalla viva voce di Carmelisa i raccontri scritti dall’autrice ed ispirati a ciascun personaggio del quadro stesso. Nel pomeriggio di sabato la Denina racconterà e interpreterà i suoi racconti dal vivo. “I quadri di Massimo sono allegri e divertenti e sanno parlare di storie”, dice la Denina “e dietro ad ogni personaggio c’è un mondo, una vita che merita di essere raccontata”.

“Il nostro intento è che, dalla visione del quadro e dall’ascolto del racconto – affermano gli autori della mostra – si innalzino parole capaci di trasmettere bellezza e gioia di vivere”. Il viaggio “Cosa sognano i bambini” è dunque un inno alla vita e alla gioia di vivere attraverso le arti e il gioco che è il motore principale delle idee che trasformano i sogni in realtà. “Ho sempre ammirato la capacità che ha Carmelisa di fare volare le parole, di farle staccare dalla pagina per trasformare il dolore in leggerezza – afferma Massimo – e lei ha sempre amato la gioia e l’allegria dei miei quadri, così è nata la nostra unione artistica e l’idea di affiancare alla mostra anche un libro”. Venerdì prossimo, dunque, si presenta pure questo libro, testimonianza dell’incontro fra parole e colori, immaginazione e forme, fra le passioni di due insegnanti artisti che nei corridoi della scuola parlavano di viaggi, raccontando le proprie emozioni.

Rossella Schembri

© Riproduzione riservata