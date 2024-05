“Mani, vita e ali”, la mostra a Santa Croce è un successo del cuore

In corso, da giovedì 23 maggio, presso la Biblioteca Comunale G. Verga di Santa Croce Camerina, la mostra di beneficenza, “Mani, Vita e Ali…”, una mostra d’arte ideata progettata dalla titolare della casa di riposo “Ti Amo Ancora”, Rossella Ragusa con il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Una mostra che ha raccolto tantissime opere d’arte di vario genere, più di settanta, tra pittura, fotografia e collage. La mostra è finalizzata alla raccolta di fondi, che sanno interamente devoluti all’Associazione Piccolo Principe Onlus con sede a Ragusa e a Donnalucata. Al progetto hanno aderito tantissimi artisti da tutta Italia, c’è anche un’opera proveniente dal Brasile.

Ieri, davanti ad un folto pubblico, alla presenza delle autorità locali, sindaco, assessori e del Presidente del Piccolo Principe, la dott.ssa Melania Firrito, è stato illustrato il progetto e le finalità del ricavato. L’Associazione Piccolo Principe Onlus, nasce nel 2003 a Ragusa, per sostenere la crescita di bambini affetti da disabilità psico-fisiche, per sviluppare abilità e competenze funzionali e favorire l’integrazione della persona nel tessuto sociale di riferimento.

Il sindaco di Santa Croce Camerina, l’architetto Giuseppe Dimartino, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza della solidarietà, rivolta soprattutto ai bambini con disabilità, ed ha elogiato l’Associazione Piccolo Principe, presente nel nostro territorio per l’aiuto concreto che viene dato giornalmente ai bambini ospiti nei loro centri e il sostegno dato ai genitori.

Il sindaco, si è complimentato con gli organizzatori, dicendo; “come, in un piccolo comune come Santa Croce, una mostra d’arte, abbia coinvolto e fatto partecipare tantissimi artisti di ogni provenienza, in una causa comune importante, e per questo va elogiata, ma soprattutto sostenuta”.

La dott.ssa Melania Firrito, nel suo intervento ha ringraziato Rossella Ragusa per aver pensato con questa particolare manifestazione, di sostenere la loro associazione, ha voluto soprattutto ringraziare gli educatori e il personale della casa di riposo, insieme ai “nonnini”, gli anziani ospiti del centro di riposo, per lo straordinario incontro avvenuto una settimana prima, nella sede di Donnalucata, con i piccoli ospiti del Piccolo Principe. La dott.ssa Firrito sottolinea: “è stato un incontro meraviglioso, bellissimo, fatto di sguardi, di carezze di poche parole ma di tanti abbracci, tra due “mondi” opposti, dove gli anziani ci hanno fatto ricordare che la vita va vissuta intensamente ogni giorno”.

L’incontro, documentato in un video, è stato proiettato prima dell’apertura della mostra, girato e montato da Silvio Rizzo, che ha collaborato, insieme a Rossella Ragusa, al progetto. Il video ha emozionato i presenti, mostrando quanta tenerezza, questi due mondi possono offrire insieme. Un incontro da ripetere sicuramente.

Rossella Ragusa dice: “Questa grande partecipazione ci ha reso felici, non è stato facile in questi tre mesi e mezzo, allestire la mostra, ma siamo molto soddisfatti per la straordinaria partecipazione, e le opere pervenute sono di altissimo livello, e veramente molto belle. Confidiamo negli intenditori e amanti dell’arte, ma anche da persone generose che vogliono, insieme a noi, sposare la nobile causa, di poter acquistare le opere per poter raggiungere il nostro scopo finale. Il grazie va veramente a tutte le persone ed amici che hanno collaborato, e all’amministrazione comunale che ci ha sostenuti e messo a disposizione la biblioteca”.

La mostra è visitabile fino a domenica 26 maggio, salvo qualche giorno ulteriore di proroga, dalle 18:00 alle 21:00. Le opere possono essere acquisite con regolare ricevuta di contributo all’associazione, ogni opera esposta ha una sua quotazione, consultabile in un catalogo presso il desk informativo della mostra.

