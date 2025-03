L’arte del bonsai. Se ne parlerà a Scicli

L’iniziativa è del Museo del Costume che con i “Venerdì del Museo” è andato oltre gli incontri su temi letterari, storici e gastronomici per abbraccia anche i temi legati alla cura delle piante. Alle 17.30 di domani nella sede del Museo del Costume in via Francesco Mormina Penna, nei bassi del palazzo Carpentieri, si terrà un incontro con esperti bonsaisti.

Parleranno dell’arte del bonsai Giuseppe Giorgio Giurdanella e Salvatore Di Dio, entrambi esperti in materia. Per tutta la giornata nei locali del Museo sarà allestita una mostra di bonsai della flora mediterranea a cura dell’Associazione culturale Bonsai Club Contea di Modica.

© Riproduzione riservata